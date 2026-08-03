Un apresado en Orihuela de una banda implicada en atracos violentos a joyerías en Francia

Agentes de Policía Nacional, en colaboración con los Mossos d'Equadra y la Gendarmerie Nationale francesa, han desarticulado en España y Suecia una organización criminal especializada en robos violentos en joyerías en Francia y donde uno de sus integrantes fue capturado en Orihuela.

La operación, coordinada con Europol y la Gendarmerie Nationale, comportó actuaciones simultáneas en Barcelona, Tarragona, Orihuela y Suecia, con el resultado de tres detenidos, un investigado y la intervención de diversos dispositivos móviles, además del hallazgo de grandes cantidades de droga en una de las entradas y registros.

Según han informado este lunes la Policía Nacional y los Mossos, el operativo se desarrolló el pasado 17 de junio en el marco de una orden europea de investigación emitida por las autoridades judiciales de Caen (Francia).

La coordinación entre los distintos cuerpos policiales se inició a raíz de la detección de coincidencias entre varios objetivos investigados en diferentes países europeos.

El intercambio de información policial, canalizado a través de Europol, permitió identificar a miembros de la organización establecidos o con actividad en España y activar actuaciones coordinadas para neutralizarlos.

Asaltos violentos

El grupo criminal estaba relacionado principalmente con robos violentos en joyerías de la región francesa de Bretaña durante el año 2024. Concretamente, cometieron los atracos los días 1 y 6 de marzo en las localidades de Bayeux y Belfort.

En uno de los casos, los investigados asaltaron a un representante de joyería al que sustrajeron joyas por valor de 300.000 euros.

La alta movilidad de los miembros del grupo y su carácter transfronterizo hicieron necesaria una estrecha cooperación policial internacional. Con el desarrollo de la investigación se constató, además, una progresiva desestructuración de la organización y la deslocalización de algunos de sus integrantes.

Tras varios meses de investigación, se localizó en Barcelona a uno de los principales miembros de la banda. En la entrada y registro efectuados en un domicilio de la ciudad, agentes de los GOES de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y de la Gendarmerie localizaron al investigado, un hombre de 34 años, e intervinieron hasta cinco terminales móviles y cuatro paquetes de ketamina con un peso aproximado de 3 kilos y una pureza superior al 85 %.

Por este motivo, además de los hechos investigados por las autoridades francesas, el hombre quedó detenido por un presunto delito contra la salud pública.

Paralelamente, en Tarragona se localizó a otro de los miembros del grupo, a quien se le tomó declaración en calidad de investigado por su relación con los dos hechos investigados.

En el marco del mismo dispositivo, la Policía Nacional también ejecutó una orden europea de detención en Orihuela (Alicante), donde fue detenido otro de los miembros del grupo investigado.

La operación incluyó igualmente actuaciones en Suecia, donde las autoridades policiales llevaron a cabo una entrada y registro domiciliario, detuvieron a una persona e intervinieron varios terminales de telefonía móvil de interés para la investigación.

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A pesar de que el paso del tiempo había provocado una cierta desestructuración de la organización criminal, la cooperación internacional ha permitido obtener pruebas relevantes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados.