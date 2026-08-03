Sucesos
Los bomberos sofocan un incendio en un turismo en una calle de Novelda
Los ocupantes del coche que ha ardido han podido salir a tiempo sin sufrir daños personales
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han sofocado esta mañana el incendio de un coche que ha ardido en una calle de Novelda sin causar daños personales.
Los ocupantes del vehículo han podido salir a tiempo del coche sin sufrir daños personales, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
La alerta del incendio se ha recibido a las 12.47 horas en el Consorcio Provincial de Bomberos. El coche en llamas se encontraba en la Plaza Pio XII de Novelda y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Consorcio Provincial de Bomberos, que ha desplazado una bomba nodriza pesada, una bomba urbana pesada con un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Elda.
Los bomberos han iniciado nada más llegar las labores de extinción y de evitación de propagación del fuego a la fachada de los edificios ni a elementos urbanos.
El fuego ha sido sofocado con rapidez desde la llegada de los bomberos y se ha podido restablecer la circulación con normalidad en la zona. A las dos de la tarde ha finalizado la intervención de los bomberos.
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