La Guardia Civil destapa un entramado de vehículos robados en San Vicente y recupera un coche y un barco

La Guardia Civil ha detenido en San Vicente del Raspeig a un hombre de 39 años como presunto autor de varios delitos relacionados con la sustracción y manipulación de vehículos. La investigación ha permitido recuperar un turismo, una embarcación y un remolque que habían sido robados, con un valor conjunto superior a los 30.000 euros.

Las pesquisas comenzaron cuando agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de San Vicente detectaron en la vía pública un vehículo que figuraba como sustraído. Durante la inspección comprobaron que el turismo circulaba con una placa de matrícula que no le correspondía y que presentaba diversas modificaciones, además de partes repintadas, aparentemente realizadas para dificultar su identificación.

A partir de ese hallazgo, los investigadores centraron sus pesquisas en la persona que había vendido el coche. Según la investigación, el sospechoso presuntamente utilizaba vehículos de características similares para intercambiar matrículas y dar salida a automóviles robados sin levantar sospechas.

Procedencia sospechosa

Durante la operación, los agentes localizaron un terreno en el que el investigado realizaba trabajos mecánicos sin autorización. En el lugar encontraron varios vehículos y efectos cuya procedencia resultó sospechosa. Tras las comprobaciones, confirmaron que entre ellos había una embarcación y un remolque sustraídos meses antes en la localidad murciana de Águilas. Ante el riesgo de que fueran vendidos, la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso.

Posteriormente se llevó a cabo un registro del recinto, donde fueron recuperados los efectos robados, que ya han sido devueltos a su legítimo propietario.

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El arrestado ha sido investigado por los presuntos delitos de robo o hurto de uso de vehículo, estafa y falsificación de placa de matrícula. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente del Raspeig.