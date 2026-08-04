Cuatro apresados al desarticular un grupo dedicado al cultivo de marihuana en la Marina Alta

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo intensivo de marihuana en interior que operaba en distintos municipios de la Marina Alta y de la provincia de Valencia. La operación, denominada Coladsu_25, se ha saldado con la detención de cuatro hombres de entre 21 y 44 años en l'Atzúbia, Oliva y la Vall de Gallinera y el desmantelamiento de dos instalaciones destinadas al cultivo, secado y procesado de cannabis sativa.

La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana. Un vecino alertó de movimientos sospechosos relacionados con bolsas de basura que desprendían un intenso olor a marihuana. La información, trasladada por la Policía Local de Pego, permitió a los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de El Verger comenzar las pesquisas.

Marihuana incautada en la operación. / INFORMACIÓN

Tras varias vigilancias, los investigadores localizaron una vivienda en l'Atzúbia vinculada a una furgoneta sospechosa y comprobaron la existencia de una organización que operaba en diferentes municipios de Alicante y Valencia, con conexiones en localidades como Oliva y la Vall de Gallinera.

Medidas de seguridad

Según la Guardia Civil, los integrantes del grupo extremaban las medidas de seguridad mediante sistemas de videovigilancia y frecuentes cambios de vehículos para dificultar el seguimiento policial. Además, disponían de un arma de fuego con el número de serie borrado.

La fase de explotación culminó con tres registros simultáneos en inmuebles situados en Oliva, l'Atzúbia y Alpatró, en la Vall de Gallinera. En el operativo participaron efectivos de la USECIC de Torrevieja, el Servicio Cinológico de Alicante, el Equipo ROCA de la Compañía de Calp y patrullas territoriales de la Guardia Civil de El Verger y Pego.

Imagen de la intervención de la Guardia Civil. / INFORMACIÓN

Durante los registros se intervinieron 265 plantas de marihuana, un arma corta y dinero en efectivo, además de desmantelar en los municipios alicantinos dos instalaciones completas preparadas para el cultivo y procesamiento de la droga.

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Los cuatro arrestados han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia en funciones de guardia como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico. La investigación permanece abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones relacionadas con la organización.