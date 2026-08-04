Detenido por estafar 2.480€ a una hostelera de Alicante con la falsa amenaza de cortarle la luz con el bar lleno de clientes

Una hostelera de Alicante ha perdido 2.480 euros tras caer en una sofisticada estafa en la que un falso comercial de una compañía eléctrica la convenció de que debía pagar de inmediato varias facturas supuestamente pendientes o su negocio, un bar lleno de clientes en ese momento, se quedaría sin suministro eléctrico. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 52 años y nacionalidad italiana como presunto autor del fraude.

Los hechos ocurrieron mientras la víctima se encontraba trabajando en su establecimiento, situado en el barrio de San Blas en Alicante. El bar estaba lleno de clientes cuando la mujer recibió la llamada de un hombre que aseguró ser trabajador de su compañía suministradora de electricidad. Con un tono de urgencia, le comunicó que existían recibos impagados y le advirtió de que, si no abonaba la deuda de forma inmediata mediante varias transferencias bancarias, se procedería al corte del suministro.

Transferencias

Ante el temor de que el negocio tuviera que cesar su actividad en pleno horario de apertura, la hostelera accedió a su banca online y realizó varias transferencias por un importe total de 2.480 euros.

La investigación policial permitió descubrir que el engaño había sido cuidadosamente preparado. El día anterior, el ahora detenido se había presentado en el establecimiento haciéndose pasar por comercial de una empresa eléctrica. Con la excusa de ofrecer mejores condiciones en el contrato de suministro, pidió información sobre la comercializadora de la víctima e incluso fotografió la última factura de la luz.

Gracias a esos datos, durante la llamada fraudulenta pudo reclamar una deuda cuyo importe coincidía exactamente con el reflejado en la factura fotografiada, un detalle que reforzó la credibilidad del engaño y llevó a la víctima a confiar en que estaba hablando realmente con su compañía eléctrica.

Las pesquisas de la Policía Nacional permitieron identificar al presunto autor de la estafa y establecer un dispositivo que culminó con su detención en Alicante. Tras la práctica de las diligencias, el arrestado fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante como presunto responsable de un delito de estafa.

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Prevención

La Policía Nacional recuerda que las compañías eléctricas no suelen exigir pagos urgentes mediante transferencias bancarias ni amenazan con cortar el suministro de forma inmediata por teléfono. Asimismo, recomienda no facilitar datos de facturas a personas que se presenten sin cita previa en domicilios o establecimientos, verificar cualquier incidencia a través de los canales oficiales de la empresa suministradora y desconfiar de cualquier interlocutor que presione para realizar un pago inmediato. En caso de haber sido víctima de un fraude, aconseja contactar cuanto antes con la entidad bancaria y denunciar los hechos.