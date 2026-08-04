Libertad para dos detenidos en Alicante con dos kilos de hachís tras una persecución de 26 kilómetros por la autovía

El juzgado de guardia de Alicante dejó en libertad provisional este pasado lunes a dos ciudadanos marroquíes de 38 y 23 años detenidos por la Guardia Civil de Tráfico tras una persecución por la A-7 durante unos 26 kilómetros, desde Crevillent hasta la capital alicantina. Los dos arrestados puestos en libertad, defendidos por el abogado Aitor Esteban Gallastegui, se dieron a la fuga porque viajaban en el coche con 199 bellotas de hachís, unos dos kilos de droga que llegaron a tirar por la ventanilla instantes antes de ser apresados.

Los hechos sucedieron el pasado viernes sobre las cinco de la tarde, en plena Operación Especial de Tráfico 1º de agosto. Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Orihuela detectó a la altura del término de Crevillent un coche que circulaba a gran velocidad por el carril izquierdo en sentido Alicante y se pegaba al vehículo de delante para presionar al conductor con el objetivo de que se apartara.

Seguimiento

Los agentes comenzaron a realizar un seguimiento a dicho vehículo, un Seat Córdoba, y el conductor aceleró al percatarse de la presencia de la Guardia Civil. Se puso a conducir de forma temeraria, adelantando al resto de vehículos por la derecha e incluso por el arcén, lo que puso en riesgo la vida de los usuarios de la autovía.

La patrulla comunicó la incidencia a su central operativa en la Comandancia y se alertó a las patrullas de Alicante. Al llegar al término de Alicante, ya en la A-70, se sumó otra patrulla más a la persecución, pero los dos ocupantes del coche no solo hicieron caso omiso de las señales de la Guardia Civil, sino que aún realizaron una conducción más agresiva.

Los agentes lograron desviar al coche huido contra la bionda del margen derecho de la A-70 y los perseguidos intentaron sin éxito adelantar por el arcén para embestir a uno de los coches de la Benemérita. En ese momento un ocupante del coche tiró por la ventanilla una bolsa de plástico al tiempo que exhibía un objeto de color negro.

La Guardia Civil de Tráfico logró cerrar el paso al coche sin causar daños y mientras un agente se dirigía a recoger la bolsa tirada por la ventanilla, donde estaban los dos kilos de hachís, otros dirigieron el tráfico hacia el carril izquierdo y un cuarto guardia civil alertó de un gesto que hizo el ocupante del coche y le hizo sospechar de que podría portar un arma corta de fuego en una mano.

Los agentes adoptaron medidas preventivas, pero instantes después comprobaron que era una mochila negra y procedieron a la detención de los dos sospechosos.

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Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil y este pasado lunes fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de desobediencia a agente de la autoridad, conducción temeraria y tráfico de drogas y ambos quedaron en libertad provisional.