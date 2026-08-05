Desarticulan una banda acusada de robos en salones de juego de Torrevieja, Novelda y Crevillent

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en robos en sucursales bancarias y salones de juego que actuó en nueve provincias españolas, entre ellas la de Alicante, donde se le atribuyen seis hechos delictivos. La denominada operación "Otello" se ha saldado con la detención de cinco personas y el esclarecimiento de un total de 52 delitos, seis de ellos en municipios alicantinos, entre ellos Novelda, Torrevieja y Crevillent, donde asaltaron salones de juego, según fuentes del Instituto Armado.

La investigación, dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete y coordinada por el Tribunal de Instancia de Hellín, ha permitido desmantelar un grupo criminal asentado en la Región de Murcia que se desplazaba por distintas provincias para cometer sus asaltos. Los cinco arrestados, de entre 39 y 52 años y de nacionalidades serbia y española, han ingresado en prisión provisional.

Efectos intervenidos en la operación. / INFORMACIÓN

En la provincia de Alicante, la organización está relacionada con seis delitos, dentro de una actividad criminal que también afectó a Albacete, Almería, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Jaén, Murcia y Valencia. En total, la Guardia Civil atribuye al grupo 11 robos en sucursales bancarias —siete consumados y cuatro en grado de tentativa—, 15 robos en salones de juego —nueve consumados y seis intentados—, además de robos en concesionarios, sustracciones de vehículos, falsificación documental y hurtos de placas de matrícula.

Robo de caja fuerte

Las pesquisas comenzaron en marzo de este año tras el robo de una sucursal bancaria en Ontur (Albacete), donde los autores sustrajeron una caja fuerte con más de 66.000 euros. A partir de ese momento, los investigadores identificaron un grupo con una elevada movilidad geográfica y una estructura perfectamente organizada.

Según la Guardia Civil, los integrantes de la banda actuaban con un reparto de funciones muy definido. Accedían a los establecimientos tras fracturar los accesos y utilizaban herramientas hidráulicas para arrancar las cajas fuertes o abrirlas. Cuando el tamaño lo permitía, las trasladaban a lugares apartados para forzarlas sin riesgo de ser descubiertos.

Pinza hidráulica que tenía la banda para sus robos. / INFORMACIÓN

Para dificultar su identificación empleaban vehículos de alta gama previamente robados, a los que colocaban matrículas falsas o sustraídas de otros coches similares. Además, actuaban encapuchados, con guantes y ropa oscura, y utilizaban inmuebles conocidos como "nidos" para ocultar los vehículos, almacenar las herramientas y planificar los golpes.

Durante la fase de explotación de la operación se practicaron seis registros en los que los agentes recuperaron más de 34.000 euros procedentes del último robo cometido por la organización. También se intervinieron dos vehículos de alta gama, tres permisos de conducir falsificados, equipos de transmisiones, inhibidores de frecuencia, pasamontañas, guantes y un amplio arsenal de herramientas empleadas para los asaltos, entre ellas una pinza hidráulica, radiales, cizallas, mazas y patas de cabra.

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La Guardia Civil da por desarticulada una de las organizaciones especializadas en este tipo de robos que operaba en el arco mediterráneo y el sureste peninsular, con actuaciones acreditadas en nueve provincias y un importante impacto también en la provincia de Alicante.