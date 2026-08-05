Detenidos padre e hijo por robar mediante tirones y herir a dos mujeres de 87 y 72 años en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 50 años y a su hijo de 16 como presuntos autores de sendos robos con violencia cometidos por el procedimiento del tirón a tres mujeres de 87, 72 y 46 años, dos de las cuales resultaron heridas y acabaron en el hospital, una con una rotura de cadera y la otra con otra lesión.

El menor ingresó el pasado lunes en un centro de internamiento tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores en Alicante, mientras que su padre pasó a disposición judicial este martes y el juzgado acordó su ingreso en prisión preventiva. La Policía Nacional investiga la posible implicación de los dos arrestados en otros robos con violencia pendientes de ser esclarecidos en Alicante.

El padre, de origen argelino y en situación regular en España tras acogerse al último proceso de regularización de inmigrantes, ha sido acusado, además del robo, de lesionar a las dos mujeres de 87 y 72 años al tirar a ambas al suelo. El arrestado ya tenía antecedentes policiales anteriores.

Asalto a dos mujeres mayores

Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las once de la noche en la plaza Tomás Valcárcel de Alicante, en el barrio de San Blas. La sala del 091 movilizó a sus patrullas de servicio tras recibir la llamada de una vecina que había escuchado gritos y al asomarse al balcón vio a un varón de origen árabe corriendo y subiéndose a un coche donde le esperaba otro hombre.

Agentes de paisano y uniformados llegaron al lugar y se encontraron a las dos mujeres de avanzada edad heridas. Según los datos recabados por la Policía de las víctimas, el hombre de 50 años ahora encarcelado se les acercó con un teléfono pidiendo ayuda y acto seguido se abalanzó sobre ellas cayendo al suelo.

El tironero le arrancó una cadena a la mujer de 87 años y emprendió la huida mientras las víctimas pedían ayuda. Las dos mujeres fueron atendidas por los servicios sanitarios y evacuadas en ambulancias al Hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde ingresaron con síntomas de rotura de cadera, aunque al parecer solo una de ellas se la fracturó y la otra resultó afectada por otra lesión menos grave.

Mientras se realizaba este servicio y se buscaban datos del autor del robo, que huyó en un coche del que disponían de datos parciales de la matrícula, la sala del 091 comprobó que dos horas antes se produjo otro tirón a una mujer de 46 años. La víctima fue asaltada por la espalda por un joven en pantalones cortos que le arrancó dos cadenas del cuello y huyó a la carrera.

La mujer salió corriendo tras el ladrón, al que se le cayó una de las dos cadenas antes de subirse a un coche para huir. Esta víctima aportó nuevos datos de la matrícula que coincidían con los facilitados por otra testigo del tirón a las dos mujeres mayores, por lo que se movilizaron las patrullas de la Policía Nacional y una de ellas localizó el coche estacionado en la calle Princesa Mercedes.

No había nadie dentro del coche, por lo que los agentes que circulaban en un coche camuflado establecieron una vigilancia discreta y poco después observaron a un hombre que salió de unos arbustos y se subió al vehículo. Asimismo, un joven en pantalones cortos se subió en el asiento del copiloto y cuando el turismo trató de emprender la marcha la Policía le dio el alto.

Los agentes solicitaron la presencia de los compañeros que habían estado con las víctimas de los dos sucesos y al identificarse como policías el menor se puso nervioso y de forma espontánea dijo que ellos no tenían ninguna cadena que llevaban dos días robando pero no habían conseguido nada porque "no nos sale bien".

El vehículo fue inspeccionado y aunque no localizaron las cadenas sí intervinieron tres teléfonos móviles, un altavoz, un reloj y una tarjeta de crédito a nombre de otra persona diferente.

Noticias relacionadas

Además de los robos con violencia y el delito de lesiones, al padre detenido también se le denunció por conducir sin permiso.