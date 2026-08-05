Detienen en Madrid a uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido tras una intensa búsqueda en Benidorm

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a uno de los fugitivos más buscados por las autoridades del Reino Unido, un hombre de 37 años reclamado por varios delitos de agresión sexual cometidos entre 2012 y 2022. Aunque el arresto se produjo finalmente en una céntrica calle de la capital, buena parte de la investigación se desarrolló en Benidorm, donde los agentes situaron inicialmente al sospechoso y desplegaron un amplio dispositivo para tratar de localizarlo.

El detenido, identificado como John Rocks, figuraba en la campaña The UK's Most Wanted Fugitives presentada el pasado mayo en Alicante, impulsada por la National Crime Agency (NCA) y la organización CrimeStoppers, y sobre él pesaba una orden internacional de detención con fines de extradición emitida por Reino Unido.

La investigación comenzó en 2024, cuando las autoridades británicas alertaron de que el presunto autor de varias agresiones sexuales podía haberse refugiado en España. Las primeras pesquisas de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional permitieron situarlo en Benidorm, donde se centraron durante meses los esfuerzos para dar con su paradero.

Vigilancias en la ciudad turística

Los investigadores realizaron numerosos desplazamientos a la ciudad alicantina, así como vigilancias y comprobaciones en los lugares que el fugitivo frecuentaba. Estas gestiones permitieron reconstruir sus movimientos, detectar patrones de comportamiento e identificar a personas que podrían estar ayudándole a permanecer oculto. Según la Policía Nacional, la investigación resultó especialmente compleja debido a las medidas de ocultación adoptadas por el reclamado, que llevaba una vida itinerante y trataba de esconder su verdadera identidad.

En febrero de este año, Reino Unido emitió la orden internacional de detención y, posteriormente, el Ministerio del Interior español se sumó a la difusión de su imagen dentro de la campaña de los fugitivos más buscados, intensificando la presión para lograr su captura.

Finalmente, las pesquisas condujeron a Madrid. El pasado 1 de agosto, tras obtener indicios de que el sospechoso se encontraba en la capital, la Policía estableció un dispositivo de vigilancia que culminó con su arresto en una céntrica calle. En el momento de la detención llevaba gorra y gafas para ocultar parcialmente su rostro, no portaba documentación y trató de dificultar su identificación facilitando datos falsos. Fueron sus tatuajes y, posteriormente, el cotejo de las huellas dactilares los que confirmaron definitivamente su identidad.

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El arrestado ha sido puesto a disposición del Tribunal Central de Instancia de Madrid, que decidirá sobre su entrega a las autoridades británicas para que responda por los delitos que se le imputan.