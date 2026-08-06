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15 delitos de hurto

Detenido por entrar a los comedores de distintos hoteles de Benidorm para sustraer bolsos y móviles

El arrestado accedía a la zona de comedor durante el horario de desayuno y aprovechaba los descuidos de los clientes que había "seleccionado" de forma previa

Detenido por quince hurtos a clientes de hoteles en Benidorm durante desayunos y comidas

Detenido por quince hurtos a clientes de hoteles en Benidorm durante desayunos y comidas

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante

Un hombre de 43 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Benidorm como presunto autor de quince delitos de hurto. Al parecer, el varón accedía a los comedores de diferentes hoteles de la localidad en horario de desayuno y sustraía los bolsos, teléfonos o carteras de los huéspedes mediante la modalidad de hurtos al descuido.

Según ha comunicado la Policía Nacional, la investigación se inició tras el análisis de una serie de denuncias interpuestas en las que los perjudicados relataban un mismo modo de actuación. "Todas ellas, indicaban que mientras se encontraban desayunando en los comedores de distintos hoteles, dejaban sus bolsos colgados en el respaldo de la silla y, al levantarse unos instantes para servirse el desayuno, comprobaban a su regreso que sus pertenencias habían desaparecido", han comunicado desde la Policía.

Seleccionaba a las víctimas

Las pesquisas policiales permitieron determinar que el presunto autor seleccionaba previamente a sus víctimas desde la zona exterior de los comedores. Una vez detectada una oportunidad, accedía al interior del establecimiento y se dirigía hasta la mesa elegida.

Tras aprovechar el momento en que la víctima se ausentaba, se situaba junto al respaldo de la silla y, utilizando una prenda de vestir a modo de “muleta” para ocultar sus movimientos, sustraía el bolso sin levantar sospechas, abandonando posteriormente el lugar con los efectos ocultos bajo la citada prenda.

Como consecuencia de las gestiones de investigación realizadas, los agentes lograron identificar al presunto responsable de los hechos y tras establecer un dispositivo policial fue localizado y detenido por su autoría en quince hechos delictivos cometidos mediante la modalidad de hurtos al descuido.

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El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Benidorm.

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