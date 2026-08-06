El TSJCV confirma siete años de prisión para un hombre detenido en Alicante con más de 400 gramos de ketamina en la mochila

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado una pena de prisión de siete años por un delito contra la salud pública para un hombre que fue detenido en plena calle de Alicante con 428 gramos de Ketamina. La detención tuvo lugar el 11 de septiembre de 2025. La sentencia recurrida y ahora confirmada por el Alto Tribunal Valenciano consideró probado que, sobre las 23.20 horas de la noche del día anteriormente citado, el encausado se encontraba en una calle de la capital alicantina con una mochila, en la que llevaba la droga que pretendía vender a terceros.

Cuando el condenado descubrió que había policías en la zona, adoptó una actitud esquiva, lo que aumentó las sospechas de los agentes que le dieron el alto e intervinieron, finalmente, las sustancias estupefacientes, que estaban "empaquetadas en una bolsa de plástico", tal y como indica el TSJCV.

Tras el análisis químico, se determinó que la sustancia incautada respondía a 428 gramos de ketamina, cantidad que habría alcanzado un valor de 21.211 euros en el mercado ilícito. Al hombre también le intervinieron 55 euros procedentes de la venta de droga.

Multa de 60.000 euros y la expulsión del territorio nacional

De esta forma la Sala confirma la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, contra la que apeló el condenado, que le impone, además de la pena privativa de libertad, una multa de 60.000 euros y la expulsión del territorio nacional cuando el penado haya cumplido dos terceras partes de la condena.

En su recurso de apelación, la defensa argumentó, entre otros aspectos, que se había vulnerado el derecho de defensa del condenado al no practicarse la declaración de un testigo, un agente de la policial que participó en el registro del condenado cuando fue detenido y que se encontraba de baja laboral en la fecha de la celebración de la vista oral.

Respecto de esta testifical, los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal explican que durante el juicio puede producirse una “dificultad sobrevenida para su práctica”, como es el caso, aunque concluyen que la patrulla estaba integrada por dos agentes y, ante la ausencia justificada de uno de ellos, el otro “que estaba presente tanto en el registro como en el hallazgo de la droga”, sí que declaró.

Por este motivo, comparten el criterio de la Audiencia Provincial, que no consideró apropiado dilatar la causa y suspenderla hasta el momento del alta médica del testigo, “especialmente si tenemos en consideración que se trata de una causa con preso”.

La sentencia, dictada por el Alto Tribunal Valenciano, no es firme y se puede recurrir en casación.