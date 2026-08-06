Los turistas de la UE ya pueden presentar denuncias telemáticas ante la Guardia Civil con sus dni electrónicos

La Guardia Civil ha dado un nuevo paso en la digitalización de sus servicios al extender la denuncia telemática puesta en marcha el pasado año a los ciudadanos de 23 países de la Unión Europea que han integrado los sistemas europeos de identificación electrónica reconocidos por el Reglamento eIDAS. La medida permitirá que residentes y turistas europeos puedan presentar determinadas denuncias a través de la sede electrónica del cuerpo -https://guardiacivil.sede.gob.es/- utilizando los sistemas de identificación digital de sus respectivos países, sin necesidad de desplazarse a un cuartel.

La iniciativa resulta especialmente relevante para la provincia de Alicante, uno de los principales destinos turísticos de España y una de las zonas con mayor presencia de población extranjera residente. La posibilidad de formalizar una denuncia de forma remota pretende agilizar la atención, especialmente durante los meses de mayor afluencia de visitantes, y evita que los turistas tengan que desplazarse a los cuarteles para formalizar personalmente las denuncias.

Esta nueva herramienta de ámbito nacional ha sido presentada este jueves en el aeropuerto de Alicante-Elche por responsables de la Guardia Civil y por el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, y al acto han acudido, entre otros asistentes, diferentes representantes consulares de varios países; el concejal de Seguridad de Alicante, Julio Calero; el concejal de Elche y diputado provincial Juan de Dios Navarro; el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño; y la directora de Hosbec, Mayte García.

Por parte de la Guardia Civil, la presentación de esta internacionalización de la denuncia telemática ha sido efectuada por el teniente coronel Antonio Darder, jefe accidental de la Comandancia de Alicante y la sargento Esther Suárez y la guardia civil Sharay Vázquez, de la CiberComandancia de la Dirección General de la Guardia Civil.

Los ciudadanos de los países que ya forman parte del sistema de identificación electrónica reconocidos por el Reglamento eIDAS podrán acceder directamente a los procedimientos electrónicos de la Guardia Civil con sus credenciales nacionales.

En el caso de ciudadanos extranjeros no incluidos en este sistema, como los británicos, podrán acceder igualmente si residen en España y disponen de NIE o TIE junto con un certificado digital emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre u otra autoridad certificadora reconocida.

Actualmente, pueden tramitarse por internet denuncias relacionadas con daños, hurtos, sustracción de vehículos, robos en el interior de vehículos y cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico. También pueden comunicarse pérdidas o extravíos de documentación y solicitar su localización. Los formularios estarán disponibles en seis idiomas y adaptados a los sistemas de identificación de cada país.

CiberComandancia

Las denuncias serán gestionadas por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), integrada en la CiberComandancia de la Guardia Civil y operativa las 24 horas del día desde las instalaciones del INCIBE, en León.

En su primer año de funcionamiento, la CiberComandancia ha recibido más de 63.000 solicitudes de denuncia y ha tramitado más de 46.000 delitos, además de 8.400 comunicaciones por pérdida de documentación. Más de la mitad de las denuncias -el 58,9%- corresponden a estafas y fraudes cometidos a través de medios informáticos. Además, la unidad ha logrado bloquear más de 6,5 millones de euros en operaciones vinculadas a estafas, recuperar 38 vehículos sustraídos y detectar 240 infracciones administrativas gracias a sus labores de ciberpatrullaje.

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El subdelegado del Gobierno ha resaltado que está ampliación de las denuncias telemáticas a los turistas europeos agilizará la atención a estos ciudadanos y permitirá ofrecer un servicio público más eficaz. Por su parte, el teniente coronel Antonio Darder ha destacado que esta iniciativa, dentro del Plan Turismo Seguro, busca "mejorar el entorno de seguridad" de los turistas en su lugar de destino.