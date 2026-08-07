Cuatro detenidos por robar coches de alta gama en Alicante y Murcia con llaves electrónicas clonadas

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de vehículos de alta gama en las provincias de Alicante y Murcia mediante sofisticados sistemas electrónicos capaces de clonar la señal de las llaves inteligentes. La operación se ha saldado con cuatro detenidos, todos ellos enviados a prisión provisional, y ha permitido esclarecer hasta el momento la sustracción de cuatro coches valorados en conjunto en más de 400.000 euros.

La investigación, desarrollada durante los últimos seis meses por agentes del Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Comisaría Provincial de Alicante y de la UDYCO de la Comisaría de Cartagena, ha incluido tres registros en Murcia, Orihuela Costa y San Pedro del Pinatar. En ellos, los investigadores intervinieron herramientas y dispositivos electrónicos especializados valorados en más de 100.000 euros.

El grupo seleccionaba previamente los vehículos y, según la Policía, estudiaba con detalle los movimientos de sus propietarios. Los sospechosos instalaban dispositivos de seguimiento en los coches elegidos para conocer sus hábitos y desplazamientos y localizar el momento y el lugar más adecuados para hacerse con la señal de las llaves electrónicas.

El método les permitía abrir y arrancar los vehículos sin causar daños aparentes. Los sistemas utilizados eran capaces de captar, clonar y retransmitir la señal emitida por las llaves inteligentes, según ha determinado la investigación.

Tras la desarticulación del grupo la Policía ha averiguado que planeaban nuevos robos de coches de alta gama a los que habían instalado balizas para geolocalizarlos.

Ocultaban los coches antes de cambiar su identidad

Una vez sustraídos, los vehículos permanecían escondidos durante un tiempo en diferentes puntos de las provincias de Alicante y Murcia. Posteriormente eran trasladados hasta un taller clandestino instalado en un garaje de San Pedro del Pinatar.

Allí, presuntamente, la organización modificaba los principales elementos identificativos de los coches, desde el número de bastidor hasta las matrículas y las etiquetas del fabricante. El objetivo era proporcionarles una nueva identidad para facilitar posteriormente su exportación al extranjero.

Coche de alta gama que pretendía robar la banda tras instalarle una baliza de geolocalización. / Delgado

La operación policial entró en su fase definitiva el pasado 22 de julio, cuando los agentes sorprendieron in fraganti a dos de los investigados mientras manipulaban uno de los vehículos en el interior del taller clandestino. Estos dos implicados residía en Orihuela Costa y la Policía registró posteriormente su domicilio.

En los registros realizados en Orihuela Costa y Región de Murcia se localizó un importante arsenal de herramientas y equipos electrónicos empleados presuntamente en los robos y en la posterior transformación de los automóviles. Entre el material intervenido figura una máquina para troquelar números de bastidor, además de inhibidores de frecuencia y dispositivos de seguimiento.

Más de 400.000 euros en vehículos

La investigación arrancó después del robo en Cartagena de un vehículo de alta gama valorado en más de 100.000 euros. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta el grupo y permitieron relacionarlo con otras sustracciones cometidas en el litoral levantino.

Hasta el momento, la Policía ha constatado el robo de al menos cuatro vehículos cuyo valor conjunto supera los 400.000 euros. Uno de ellos ya ha sido recuperado y entregado a su propietario.

Los cuatro arrestados, de entre 23 y 45 años y de origen ruso, ucraniano y bielorruso, están investigados por presuntos delitos de robo con fuerza, falsificación documental y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión provisional de todos ellos.

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La investigación continúa abierta para tratar de esclarecer otros robos similares y localizar el resto de vehículos sustraídos que todavía no han sido recuperados.