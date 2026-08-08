El despliegue de la Guardia Civil para el eclipse llega también a Alicante: vigilancia por tierra, mar y aire

La Guardia Civil desplegará un amplio dispositivo especial de seguridad en Alicante y otros municipios de la provincia con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que situará a España entre los principales escenarios mundiales para su observación y que previsiblemente atraerá a numerosos visitantes.

El operativo contará con más de 24.000 efectivos y la participación de diferentes especialidades de la Guardia Civil, que trabajarán por tierra, mar y aire para reforzar la seguridad ciudadana, garantizar la movilidad y proteger el medio ambiente en las zonas donde se espera una mayor concentración de personas.

En concreto, la Guardia Civil garantizará la seguridad en más de 660 puntos de observación del eclipse situados en su demarcación, lo que representa el 84 % de los identificados en todo el territorio nacional.

Naturaleza

Para ello, se reforzará la presencia preventiva y visible en las principales vías de comunicación, los accesos a los puntos de observación y los espacios naturales donde se prevé una mayor afluencia de espectadores. El objetivo será canalizar y ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir infracciones y delitos y garantizar una rápida respuesta ante posibles emergencias.

Franja de totalidad de los eclipses de 2026, 2027 y 2028. / Ministerio de Transportes

El despliegue se adaptará a las características y necesidades de cada territorio y contará con efectivos de Seguridad Ciudadana, la Agrupación de Tráfico, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), el Servicio Marítimo, el Servicio Aéreo, el GREIM, los GEAS, las USECIC, las Unidades Fiscales y de Fronteras y equipos de aeronaves no tripuladas (UAS y PEGASO), entre otras especialidades.

Puesto de mando

También participarán Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía y los Centros Operativos, además de los medios terrestres, marítimos y aéreos necesarios. El dispositivo contará asimismo con las capacidades tecnológicas del Puesto de Mando Avanzado, desde el que se realizará un seguimiento permanente de su evolución.

La operación se desarrollará en coordinación con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, los servicios de emergencias, las administraciones autonómicas y locales, las policías autonómicas y locales y el resto de organismos implicados.

Recomendaciones

Además del despliegue de efectivos, la Guardia Civil llevará a cabo una labor informativa y preventiva para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de disfrutar del eclipse con seguridad y reducir los riesgos derivados de la concentración de personas en espacios naturales.

Entre las principales recomendaciones figura planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar las páginas oficiales sobre los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia.

La Guardia Civil también recuerda que se debe estacionar únicamente en los lugares habilitados. No se debe aparcar en arcenes, pistas forestales o carreteras estrechas, ya que podría dificultarse el acceso de los servicios de emergencia.

Ante las posibles retenciones provocadas por la elevada afluencia de vehículos, se recomienda disponer de agua, alimentos y combustible suficiente.

Respeto

La protección del medio natural será otro de los objetivos del dispositivo. La Guardia Civil pide respetar el entorno, no abandonar residuos, evitar acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas y minimizar cualquier alteración sobre la fauna y la flora.

Asimismo, recuerda que está prohibido encender fuego en aquellos lugares donde exista restricción y advierte de que no se debe estacionar sobre vegetación seca, debido al riesgo de incendio que pueden provocar los componentes calientes de los vehículos. También será imprescindible mantener despejados los accesos que puedan ser utilizados por los servicios de emergencia.

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Con este dispositivo, la Guardia Civil afronta el eclipse solar total como una operación de seguridad de ámbito nacional en la que movilizará sus capacidades humanas, operativas y tecnológicas para garantizar que el acontecimiento se desarrolle con normalidad, seguridad y respeto al medio ambiente.