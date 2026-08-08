Detenido en Alicante un fugitivo buscado en Lituania por transportar 1.500 gramos de metanfetamina
La Policía Nacional descubrió al hombre cuando circulaba en un vehículo robado y se identificó con la documentación de otra persona
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 44 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE) emitida por las autoridades de Lituania por un delito de tráfico de drogas.
La detención se produjo después de que agentes de la Comisaría Provincial de Alicante sorprendieran al hombre circulando en un vehículo robado. Los agentes procedieron a su arresto por la presunta comisión de un delito de robo de vehículo y, durante la intervención, el detenido se identificó con la documentación de otra persona.
Los policías comprobaron que la documentación no correspondía con su identidad y que sobre él estaba en vigor una Orden Europea de Detención dictada por las autoridades lituanas por un delito de tráfico de drogas.
Los hechos por los que era buscado se remontan a 2017, cuando fue sorprendido por la Policía de Lituania mientras transportaba cerca de 1.500 gramos de metanfetamina. La Orden Europea de Detención entró en vigor en 2023 y la pena máxima a la que podría enfrentarse en Lituania es de 15 años de prisión.
Por estos hechos, los agentes procedieron a su detención por la presunta comisión de un delito de falsedad documental de uso y en cumplimiento de la Orden Europea de Detención.
Intentó huir de comisaría
Una vez trasladado a dependencias policiales, el detenido intentó fugarse arremetiendo contra los agentes que lo custodiaban. El arrestado propinó un fuerte empujón a uno de los agentes, que cayó al suelo, e intentó alcanzar la puerta de salida para huir a la carrera.
Los agentes lograron interceptarlo, aunque el hombre opuso una fuerte resistencia durante la detención y provocó lesiones a uno de los policías. Por estos hechos fue detenido también como presunto autor de los delitos de atentado contra agente de la autoridad y lesiones.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición a Lituania.
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