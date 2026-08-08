Un funcionario de la cárcel de Villena resulta herido tras un altercado con dos presos que habían consumido droga

Un funcionario del centro penitenciario de Villena resultó herido este viernes en un tobillo durante un altercado protagonizado por dos presos que, según el sindicato ACAIP-UGT, habían consumido una sustancia estupefaciente que ellos mismos identificaron como speed.

Los hechos ocurrieron durante la tarde, alrededor de las 20 horas, en la zona de office del módulo 2. Varios trabajadores acudieron al lugar tras escuchar gritos y encontraron a dos internos en un estado de "extrema agitación y agresividad", según relata el sindicato.

Al intentar reconducir la situación, los dos internos arremetieron contra los funcionarios, a los que lanzaron puñetazos y empujones, además de golpear el mobiliario. Para controlar el altercado fue necesaria la intervención de varios trabajadores y del jefe de servicios. Durante el forcejeo, un funcionario sufrió una lesión en el tobillo al caer al suelo después de recibir un fuerte empujón, según el sindicato.

Entrada de droga impregnada en papel

ACAIP-UGT vincula este episodio con la entrada en las prisiones de nuevas sustancias estupefacientes impregnadas en papel, cartas o documentos. El sindicato asegura que se trata de una práctica que está aumentando y advierte de que estas sustancias pueden introducirse camufladas de diferentes formas.

Según la organización sindical, las drogas sintéticas, cannabinoides y otros estimulantes de diseño impregnados en papel no pueden ser detectados mediante los controles y escáneres convencionales. ACAIP-UGT sostiene que el consumo de estas sustancias puede provocar episodios de agitación, brotes psicóticos y comportamientos violentos, lo que, a su juicio, está incrementando los incidentes graves en los centros penitenciarios.

Más medios y personal sanitario

El sindicato también relaciona estos episodios con la situación de la sanidad penitenciaria. ACAIP-UGT afirma que centros como Alicante II arrastran un déficit de personal médico superior al 75% y que en numerosos casos no hay facultativos durante los turnos de tarde o los fines de semana. Ante esta situación, la organización considera que la necesidad de reducir físicamente a internos que presentan cuadros de intoxicación aguda, especialmente cuando deben recibir tratamiento, supone un riesgo tanto para los propios internos como para los trabajadores penitenciarios cuando no existe presencia inmediata de personal sanitario especializado.

Por ello, ACAIP-UGT reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nuevos protocolos y medios de detección capaces de identificar sustancias sintéticas e impregnaciones químicas en la correspondencia.

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El sindicato también pide la implantación de equipamiento de contención e intervención previsto en el reglamento, así como formación específica y continua para los trabajadores sobre la actuación ante brotes psicóticos e intoxicaciones provocadas por nuevas sustancias psicoactivas.