Una estafa de 50.000 € a un matrimonio dependiente en La Marina destapa un laboratorio de drogas sintéticas en Dolores

Una investigación de la Guardia Civil de Santa Pola sobre el cuidador de un matrimonio alemán de 85 y 87 años y en estado de dependencia absoluta, que presuntamente se aprovechó de su situación para apropiarse de más de 50.000 euros de su patrimonio, ha permitido descubrir un laboratorio de producción industrial de drogas sintéticas en un garaje de una finca de Dolores. El cuidador de la pareja vulnerable, un español de 51 años, fue arrestado en la pedanía ilicitana de La Marina y el laboratorio de drogas fue descubierto cuando registraban su domicilio en Dolores. Allí fueron arrestadas otras dos personas que accedieron a la finca cuando estaba la Guardia Civil inspeccionándola.

Los dos arrestados por el laboratorio, defendidos por el abogado Francisco Miguel Galiana Botella, ingresaron en prisión tras pasar a disposición judicial en Orihuela como presuntos responsables de delitos contra la salud pública, tenencia y tráfico ilícito de precursores, resistencia y desobediencia y defraudación de fluido eléctrico. Los agentes localizaron, además, conexiones ilegales al suministro eléctrico en el interior de la instalación. Por su parte, el cuidador de la pareja quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial en Elche.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa Pola inició la bautizada como «operación Dignidad Eterna» tras una denuncia presentada el pasado 29 de junio por una trabajadora social de Elche que alertó de la delicada situación de la mujer alemana de 85 años, cuyo marido falleció unos meses antes y había incluido a su cuidador como heredero sustituto.

Imagen del laboratorio descubierto en Dolores. / INFORMACIÓN

Según la investigación, el cuidador se aprovechó de la situación de extrema dependencia de la pareja para asumir el control exclusivo del ámbito doméstico, personal y patrimonial de los ancianos, a los cuales aisló de su entorno social y familiar. Comenzó en 2022 a trabajar con el matrimonio a través de una empresa de cuidadores y tras ganarse la confianza de ellos fue contratado ya al margen de la mercantil.

La Guardia Civil cifra en más de 50.000 euros el dinero extraído de las cuentas de la pareja y acusa también al cuidador de otras irregularidades, como la sustracción de joyas, e incluso de maltrato por la dejadez en los cuidados del matrimonio. Abandonó los cuidados básicos, como aseo e higiene personal, la vivienda estaba en condiciones insalubridad según testigos e incluso un enfermero alertó de que le estaban dando a la mujer fármacos no prescritos, en concreto Valium, que la dejaban en muy mal estado.

Quedarse con la herencia

La Guardia Civil cree que el objetivo final era hacerse con la totalidad de la herencia y una vez recabados todos los indicios contra el cuidador se procedió a su detención el pasado 22 de julio al considerarlo autor de delitos de apropiación indebida, falsedad documental, maltrato de obra y coacciones. La Guardia Civil de Santa Pola acudió con el cuidador detenido a registrar su domicilio en una finca de Dolores y tuvo que solicitar una ampliación de la autorización tras detectar que en una construcción anexa utilizada como garaje había todo el material necesario para fabricar drogas sintéticas. Dicho garaje, según el cuidador, se lo había alquilado a unos holandeses que iban a comprarle toda la finca por 1,4 millones de euros.

Detalle del laboratorio descubierto en Dolores. / INFORMACIÓN

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Alicanet fue requerido para llevar la investigación del laboratorio de drogas y en el garaje intervino maquinaria especializada, grandes cantidades de sustancias químicas y precursores, algunos de ellos altamente tóxicos e inflamables. Los agentes encontraron una instalación equipada con cabinas de reacción, sistemas de ventilación, mezcladores, calentadores, filtros de vacío, básculas, equipos de secado y depósitos de gran capacidad.

Las características del montaje eran compatibles con un laboratorio destinado a elaborar sustancias sintéticas de forma industrial, posiblemente catinonas. No obstante, los análisis periciales deberán concretar qué productos se pretendían fabricar y determinar la composición de varios líquidos almacenados en recipientes sin etiquetar.

Entre el material intervenido figuran 400 litros de metilamina, 600 litros de diclorometano, etanol, 150 kilos de bicarbonato de sodio y centenares de litros de otras sustancias pendientes de análisis. La metilamina es un compuesto utilizado en distintos procesos de fabricación de drogas sintéticas, mientras que el diclorometano actúa como disolvente. Debido a la peligrosidad de los productos, fue necesaria la intervención de personal especializado para su retirada y almacenamiento.

El laboratorio se encontraba en una fase preparatoria, ya que no se halló producto final ni señales claras de que se hubiera completado una producción. Los investigadores consideran, sin embargo, que el volumen de reactivos, la complejidad del equipo y la logística necesaria apuntan a la posible participación de una estructura organizada.

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Como responsables del laboratorio fueron detenidos un ciudadano holandés y un estonio, los cuales iban en una furgoneta que accedió a la finca de Dolores mientras los agentes custodiaban el lugar. Al advertir la presencia policial, sus ocupantes emprendieron la huida y fueron interceptados unos minutos después en San Fulgencio. La Guardia Civil sostiene que ambos habían acudido previamente al inmueble y que imágenes captadas por el videoportero de la vivienda reforzarían su posible vinculación con las tareas de montaje y gestión del laboratorio. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.