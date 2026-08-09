Hallan muerto a un hombre de 45 años en una hamaca en una playa de La Vila

La Guardia Civil ha hallado este domingo por la mañana el cuerpo sin vida de un hombre de 45 años en una hamaca situada en una playa de La Vila Joiosa. El fallecido, de nacionalidad española, no presentaba signos de violencia.

Según fuentes de la Guardia Civil, el aviso se ha recibido a través de una llamada del 112 las 8:40 horas de este domingo. Hasta el lugar se han desplazado agentes del instituto armado, que han localizado al hombre ya fallecido.

Los agentes no han apreciado signos de violencia ni indicios que apunten a la participación de terceras personas, por lo que no se han observado, en principio, indicios de criminalidad.

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El cuerpo ha sido trasladado posteriormente al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se le practicará la autopsia que permitirá determinar las causas de la muerte.