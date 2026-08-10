Cae en Calp una banda de ladrones que robó cientos de joyas valoradas en un millón en 40 viviendas de la Marina Alta

La Guardia Civil ha desarticulado en Calp una organización criminal de origen ucraniano especializada en robos en viviendas a la que se atribuyen, por el momento, 40 asaltos cometidos principalmente en municipios del norte de la provincia de Alicante. La operación se ha saldado con cinco detenidos y la recuperación de centenares de joyas y otros efectos robados en casas de la Marina Alta cuyo valor se aproxima al millón de euros. La banda contaba con un joyero para transformar las joyas y venderlas.

Tres de los arrestados han ingresado en prisión por orden judicial y la investigación, bautizada como "operación Locator", continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones, ni que aumente considerablemente el número de robos esclarecidos debido a la enorme cantidad de objetos intervenidos.

La banda había desarrollado un sofisticado sistema para seleccionar y vigilar a sus víctimas antes de entrar en sus viviendas. Días antes de los asaltos, los sospechosos llegaban a instalar dispositivos de geolocalización en los vehículos de los propietarios para controlar sus movimientos y determinar el momento en el que los domicilios quedaban vacíos.

Ahuyentadores de perros

Las precauciones no terminaban ahí. Cuando las casas disponían de alarma, los delincuentes manipulaban el suministro eléctrico para inutilizar sensores y cámaras de seguridad. Y si había perros en la propiedad, recurrían a un dispositivo electrónico para ahuyentarlos.

Una vez seguros de que los moradores se encontraban fuera, accedían a las viviendas utilizando herramientas específicas y adaptando el procedimiento a las características de cada inmueble. Entre el material empleado figuraban escaleras telescópicas, visores nocturnos con capacidad de grabación, walkie-talkies conectados a pequeños auriculares y herramientas para cortar metales y fracturar cristales.

Un joyero y un taller clandestino para borrar el rastro

La investigación permitió descubrir que detrás de los robos funcionaba también una estructura organizada para dar salida al botín. Uno de los implicados de la banda era un hombre que había trabajado como joyero en su país de origen -Ucrania-, y que operaba en un taller clandestino equipado con maquinaria especializada.

Imagen de la operación en Calp. / INFORMACIÓN

En esas instalaciones se manipulaban las joyas sustraídas para hacer prácticamente imposible seguirles el rastro. Las piedras preciosas eran extraídas de las piezas y el oro se fundía antes de intentar introducir de nuevo los materiales en el mercado ilegal.

La Guardia Civil realizó seis registros en Calp —en viviendas, trasteros y el local utilizado como taller— y descubrieron la dimensión del botín acumulado por el grupo. Los agentes recuperaron centenares de joyas, diamantes y otras piedras preciosas, piezas de oro, lingotes, más de 200 relojes de alta gama y dinero en efectivo en diferentes divisas.

También encontraron oro que ya había sido fundido y convertido en láminas y lingotes preparados para su reutilización, además de maquinaria y herramientas empleadas para transformar las piezas.

Entre los objetos intervenidos destacan asimismo varios cuadros de temática religiosa ortodoxa de los siglos XVIII y XIX y de elevado valor histórico en su país de origen. Estas obras ya han podido ser entregadas a sus propietarios.

Buena parte del material procedente de los robos se encontraba acumulado en un trastero. La Guardia Civil calcula que el valor de los efectos recuperados ronda actualmente el millón de euros, aunque esta cantidad podría crecer conforme avance el análisis de todas las piezas.

Cinco detenidos

Los agentes han detenido hasta el momento a cuatro hombres y una mujer de entre 31 y 59 años. Todos ellos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, que decretó el ingreso en prisión de tres de los investigados.

La Guardia Civil ha esclarecido inicialmente 40 robos, cometidos en su mayoría en localidades del norte de Alicante. Sin embargo, la cantidad de efectos encontrados hace sospechar a los investigadores que puede haber más perjudicados.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial y el Área de Investigación de la Guardia Civil de Calp, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Alicante y de la Policía Local de Calp. El Ayuntamiento de Calp también colaboró para trasladar la maquinaria intervenida.

La Guardia Civil busca a los propietarios del botín

Una de las tareas que queda ahora por delante es identificar a los propietarios de las centenares de piezas recuperadas. Los investigadores continúan catalogando y analizando los efectos para relacionarlos con las correspondientes denuncias y poder devolverlos.

La Guardia Civil ha habilitado un procedimiento para que las personas que hayan sufrido robos y crean que alguno de sus objetos puede encontrarse entre los intervenidos soliciten su visionado.

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Los afectados pueden dirigirse a la Guardia Civil de Calp a través del correo a-cia-calpe-pj@guardiacivil.org o del teléfono 965 830 080. En la solicitud deberán facilitar el número de denuncia, los datos de la persona denunciante y perjudicada, información que permita identificar los objetos —como marca, modelo, número de serie o inscripciones— y documentación que acredite que los efectos reclamados ya eran de su propiedad antes del robo.