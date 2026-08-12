Cuatro detenidos en Benidorm y San Vicente por estafar 383.000 € con facturas falsas de palés

Una trama basada en algo tan aparentemente rutinario como la compra de palés permitió desviar durante cuatro años más de 383.000 euros de una empresa de la Marina Baixa. La Policía Nacional ha detenido en Benidorm y San Vicente del Raspeig a cuatro hombres acusados de participar en un fraude mediante facturas falsas por operaciones que, según la investigación, nunca llegaron a realizarse. Dos de los arrestados son trabajadores de las empresas afectadas.

El caso comenzó a destaparse cuando los responsables de la empresa perjudicada detectaron que uno de sus empleados estaba presentando facturas por compras de grandes cantidades de palés que no se correspondían con las necesidades reales de la compañía. Las cifras levantaron las sospechas y los representantes de la mercantil, situada en un municipio de la Marina Baixa, acudieron a denunciar los hechos a la Comisaría de Benidorm.

Reconocimiento del trabajador

El trabajador, de 48 años, acabó reconociendo que las facturas eran simuladas y cifró en 383.328 euros el dinero desviado mediante este procedimiento, según la Policía Nacional.

Dinero intervenido por la Policía en la operación. / INFORMACIÓN

Las pesquisas permitieron reconstruir después el supuesto mecanismo del fraude. Los agentes determinaron que había otras tres personas implicadas, todas ellas vinculadas a la empresa que suministraba los palés desde hacía años a la compañía perjudicada.

Según la investigación, detrás de las facturas no existía un intercambio real de mercancía. Se fingían las compras, la empresa perjudicada transfería el importe correspondiente y posteriormente se repartía el dinero.

Un reparto al 50%

Los investigadores sitúan como principales implicados al empleado de la empresa estafada y a un trabajador de la compañía suministradora, de 56 años. Ambos habrían acordado confeccionar y cobrar las facturas ficticias y repartirse a partes iguales el dinero obtenido.

La trama habría adoptado incluso precauciones para intentar evitar sospechas. Las firmas que aparecían en las facturas se realizaban de diferentes maneras para aparentar que habían sido tramitadas por distintas personas y dificultar así que los responsables de la empresa detectaran el fraude.

El volumen de negocio entre ambas compañías terminó, sin embargo, ofreciendo una pista especialmente significativa. La Policía comprobó que la facturación pasó de unos 15.000 euros en 2021 a alrededor de 200.000 en 2025. En cuatro años, el incremento superó el 1.200%.

Los agentes registraron el domicilio del trabajador de la empresa perjudicada y encontraron 15 sobres con 1.000 euros cada uno, un total de 15.000 euros en efectivo.

El segundo principal investigado fue localizado posteriormente en San Vicente del Raspeig. En el momento de su arresto llevaba 1.045 euros en efectivo y, en los registros efectuados en sus dos domicilios, los policías localizaron otros 31.445 euros repartidos en distintos lugares de las viviendas.

Los hijos, también detenidos

La operación terminó con otros dos arrestos en San Vicente del Raspeig. Se trata de dos hombres de 32 y 34 años, hijos del investigado de 56 años y responsables de la empresa que recibía el dinero procedente de las facturas.

La Policía considera que ambos tenían acceso a las cuentas de la mercantil y los detuvo también como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación no se limitó al supuesto fraude. Los agentes analizaron también qué ocurrió con el dinero y detectaron movimientos que consideran relacionados con un intento de introducir en el circuito legal los fondos presuntamente obtenidos de forma ilícita.

El primer detenido habría efectuado múltiples envíos de dinero a Ecuador con la aparente intención de adquirir una vivienda. Por su parte, el segundo principal investigado habría dejado la gestión de la empresa en manos de sus hijos y efectuado distintas operaciones económicas después de darse de alta como autónomo, maniobras que la Policía interpreta como intentos de dificultar el rastreo del dinero y eludir responsabilidades.

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Los cuatro detenidos fueron puestos, una vez concluidas las diligencias policiales, a disposición del juzgado de guardia de Benidorm.