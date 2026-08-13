Desarticulan en Alicante y Murcia una red que introducía a migrantes en lanchas rápidas desde Argelia

Una operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera contra una red de inmigración ilegal mediante lanchas rápidas se ha saldado con cinco detenidos y la intervención de dos embarcaciones utilizadas para el transporte de migrantes procedentes de Argelia. Los implicados también han sido acusados de lesiones a un menor de 15 años que resultó herido de gravedad al ser alcanzado por la hélice de una lancha rápida después de que los responsables de la patera obligaran a sus ocupantes a lanzarse al mar al ser descubiertos por las autoridades en la localidad murciana de Águilas.

La investigación, en la que han participado los grupos de UCRIF III de las Brigadas de la Policía Nacional de Extranjería y Fronteras de Alicante y Murcia, en coordinación con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Alicante, comenzó a principios de julio después de conocerse la llegada a las costas de Águilas de una lancha rápida con al menos 24 personas de origen argelino, cuatro de ellas menores.

Las pesquisas permitieron identificar a los encargados de patronear las embarcaciones y localizar el lugar donde las ocultaban y modificaban después de varios viajes para dificultar su identificación. Entre otras prácticas, cambiaban sus nombres, asientos y matrículas.

Obligados a lanzarse al agua

Días después, los investigadores detectaron en alta mar, frente a la costa murciana, una embarcación que esperaba ser abastecida de combustible por otra lancha dedicada al denominado «petaqueo». Al verse descubiertos, los tripulantes obligaron a los ocupantes a saltar al agua en la costa de Águilas sin elementos de supervivencia y emprendieron la huida a gran velocidad, dejándolos en mar abierto.

La lancha rápida apresada por Vigilancia Aduanera de Alicante y trasladada al puerto alicantino. / INFORMACIÓN

Durante la maniobra, la lancha efectuó un giro brusco y la hélice de uno de sus motores alcanzó al menor de 15 años. El adolescente sufrió heridas graves en el pectoral derecho y en ambas extremidades y, tras ser rescatado, tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, donde fue intervenido.

Persecución

La persecución realizada por el patrullero de Aduanas de Alicante continuó en mar abierto y en condiciones meteorológicas adversas hasta que fueron detenidos los cuatro hombres que estaban a cargo de la embarcación. Dos de ellos ingresaron en prisión provisional tras pasar a disposición judicial en Alicante.

El rescate dejó además una escena especialmente delicada. Según la información policial, muchos de los ocupantes tuvieron que recibir maniobras cardiorrespiratorias después de haber tragado agua, ya que no sabían nadar. Una parte de ellos presentaba también quemaduras de primer y segundo grado en glúteos y piernas por el contacto de la gasolina derramada en la embarcación con el agua salada.

Registros en Alicante y Mutxamel

La investigación condujo posteriormente hasta el supuesto encargado de suministrar combustible en alta mar a la organización, que también fue detenido. A raíz de este arresto se realizaron dos registros, uno en una vivienda de Alicante y otro en una finca de Mutxamel.

En el domicilio de Alicante los agentes localizaron un revólver del calibre 8 milímetros y diez cartuchos de munición de 9 milímetros. En la finca de Mutxamel intervinieron una pistola de balines y otra de las embarcaciones atribuidas al entramado, una lancha semirrígida con un motor de gran potencia, además de la furgoneta y el remolque utilizados para transportarla hasta el mar.

En total, la operación se ha saldado con cinco detenidos. La Policía atribuye a los investigados, según su presunta participación, delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, contrabando, lesiones, desobediencia grave a agentes de la autoridad y tenencia o depósito de sustancias inflamables, explosivas o incendiarias.

Entre 6.000 y 10.000 euros por persona

Según la investigación, la organización cobraba a cada viajero entre 6.000 y 10.000 euros por realizar la travesía desde la costa argelina hasta España en estas lanchas rápidas. Los pagos se efectuaban a un integrante de la organización en Argelia, generalmente en metálico a través de familiares o mediante el sistema informal de transferencia de fondos conocido como «hawala». En una sola embarcación podían viajar más de 20 personas.

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Los investigadores sostienen además que el entramado aprovechaba los viajes a Argelia para transportar sustancias estupefacientes entre ambas costas y que disponía de importantes medios técnicos y logísticos, incluidos sistemas de comunicación por satélite. Una de las embarcaciones interceptadas era una lancha rígida de unos 12 metros equipada con dos motores fueraborda de 300 caballos y cuyo valor puede superar los 160.000 euros.