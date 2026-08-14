El SUP reclama más presencia policial en Ceuta tras el envío de 50 agentes de Alicante, Madrid y Sevilla

Cincuenta agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional procedentes de Alicante, Madrid y Sevilla han sido enviados esta semana a Ceuta para reforzar el dispositivo de seguridad desplegado en la ciudad autónoma. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha valorado la incorporación de estos efectivos, aunque considera que la propia movilización evidencia que los recursos disponibles hasta ahora resultaban insuficientes y que la situación continúa siendo extraordinaria. Asimismo, reclama una mayor presencia de agentes al considerar insuficiente el dispositivo ante la creciente sensación de inseguridad.

El comité provincial del SUP en Alicante ha mostrado su apoyo a los compañeros de la UPR que han salido este viernes de viaje a Ceuta y ha denunciado que, una vez más, la respuesta del Ministerio del Interior "es tardía e insuficiente". Mónica de Blas, secretaria provincial del SUP en Alicante, ha denunciado además la situación en la que la UPR realiza su trabajo a diario, "sin uniformidad específica y adecuada, con vehículos anticuados y con material escaso".

Según De Blas, Ceuta no tiene la normalidad que se merece y el apoyo de la UPR es importante por su profesionalidad y dedicación, "pero es insuficiente para los compañeros que allí están destinados o ya llevan días desplazados y para los ciudadanos".

La participación de policías destinados en Alicante forma parte de un refuerzo con el que se pretende aliviar la presión que soportan actualmente las unidades desplegadas en Ceuta. Según explica el sindicato, la Unidad de Intervención Policial (UIP) mantiene buena parte de su actividad concentrada en el dispositivo establecido en playas y otros puntos considerados sensibles, mientras las UPR y los indicativos de Seguridad Ciudadana tienen que garantizar la vigilancia y la capacidad de respuesta en el resto de la ciudad.

El SUP sostiene que la llegada de estos 50 policías permitirá reforzar la presencia en las calles, pero interpreta también la decisión como una confirmación de que Ceuta continúa necesitando efectivos adicionales. «La ciudad continúa necesitando más policías y está lejos de haber recuperado la normalidad», señala el sindicato en un comunicado.

Preocupación por la seguridad

El refuerzo se produce en un contexto en el que, según el SUP, durante los últimos días se han conocido denuncias por presuntas agresiones sexuales a menores, algunas de especial gravedad y actualmente bajo investigación. El sindicato asegura además estar recibiendo testimonios de vecinos que han reducido sus salidas, cambiado sus horarios o comenzado a evitar determinadas zonas por miedo, especialmente en el caso de mujeres.

Ante esta situación, la organización policial reclama mantener suficientes UPR y radiopatrullas en las calles para aumentar la prevención, garantizar una presencia policial visible y disponer de capacidad de respuesta inmediata.

El sindicato aprovecha además la movilización de efectivos para volver a denunciar las carencias materiales de las UPR. Según el SUP, estas unidades están asumiendo una importante responsabilidad en materia de Seguridad Ciudadana pese a disponer en algunos casos de vehículos que superan los veinte años de antigüedad. También reclama una uniformidad específica adaptada a las funciones que desempeñan estos agentes, una reivindicación que, asegura, lleva años pendiente.

Solo seis agentes para Extranjería

A los 50 policías de las UPR procedentes de Alicante, Madrid y Sevilla se suma otro refuerzo que el sindicato considera claramente insuficiente. El SUP asegura que lleva reclamando desde el pasado 23 de julio más efectivos para la Brigada de Extranjería y Fronteras y para Policía Científica, con el objetivo de afrontar las tareas de filiación, reseña, identificación y tramitación derivadas de la situación registrada en Ceuta.

Sin embargo, según los datos aportados por la organización, el refuerzo específico destinado a apoyar la gestión de Extranjería se ha limitado a seis funcionarios, una cifra que califica de «manifiestamente insuficiente» ante el volumen extraordinario de trabajo.

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El SUP reclama por ello que el dispositivo policial se mantenga mientras persistan las actuales necesidades de seguridad y pide al Ministerio del Interior que, además de movilizar agentes, acometa la renovación de vehículos, uniformes y equipamiento de las UPR. Para el sindicato, el envío de otros 50 policías supone una medida positiva, pero constituye al mismo tiempo la prueba de que la situación excepcional todavía no ha concluido.