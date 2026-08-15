Sucesos
Desmantelan en Alicante una red que amputaba orejas y rabos a perros y los vendía con documentación falsa
La organización pactaba con los compradores las intervenciones y les entregaba vídeos para curar las heridas de las cirugías ilegales
La Guardia Civil ha desarticulado en Alicante, en el marco de la operación Goscan, una organización dedicada a la comercialización de perros a los que se practicaban amputaciones estéticas ilegales de orejas y rabo. La investigación, que se ha desarrollado en distintos puntos de España y tenía también ramificaciones internacionales con la exportación y venta de ejemplares en México, se ha saldado con 14 detenidos y otras 6 personas investigadas.
Las pesquisas comenzaron después de que un mastín italiano ingresara en un hospital veterinario de Cáceres por una patología médica. Durante la atención, los profesionales detectaron que el animal presentaba amputaciones recientes en las orejas y el rabo. Su propietario aportó una certificación que señalaba que las intervenciones se habían realizado en Rusia, donde estas prácticas estéticas están permitidas. Sin embargo, las autoridades rusas confirmaron a los investigadores que el documento era falso.
Las pesquisas condujeron hasta el criadero del que procedía el perro, ubicado en Alicante. En una primera fase fueron detenidos el propietario del mastín y los dos responsables del establecimiento. Posteriormente, los agentes descubrieron una estructura más amplia liderada por la propietaria del criadero, su pareja sentimental y una amiga de ambos.
La organización pactaba con los compradores la realización de cortes en las orejas y el rabo de los perros según sus preferencias estéticas. Además de proporcionar los animales, los responsables del criadero entregaban documentación falsificada con la que pretendían aparentar que las intervenciones se habían realizado legalmente.
Conscientes de la ilegalidad
La trama también facilitaba vídeos a los compradores en los que se explicaba cómo realizar los cuidados posteriores y curar las heridas provocadas por las amputaciones. Los investigadores han constatado que vendedores y compradores conocían la ilegalidad de las intervenciones y la falsedad de los documentos empleados para justificarlas.
Además, los agentes comprobaron que varios compradores adquirieron inicialmente los perros con las orejas y el rabo intactos y posteriormente decidieron someterlos por iniciativa propia a este tipo de cirugías. Por estos hechos fueron detenidas otras nueve personas.
La investigación permitió asimismo detectar la presunta implicación de un veterinario colegiado, que fue detenido por su supuesta colaboración con la organización. Según las pesquisas, proporcionaba a la responsable del criadero pasaportes y documentos oficiales en blanco, previamente firmados y sellados con su número de colegiado.
La titular del criadero se encargaba posteriormente de cumplimentar esa documentación. Los agentes también constataron que ella misma implantaba los microchips a los cachorros de las camadas pese a no disponer de la titulación o habilitación veterinaria necesaria para hacerlo. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Novelda.
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