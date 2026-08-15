Un juez deja libres con cargos a cinco detenidos con 200.000 pastillas de éxtasis en Torrevieja por una posible nulidad

Un posible defecto procesal en la utilización de agentes encubiertos y la consiguiente posible nulidad de la causa ha llevado a un juzgado de Torrevieja a dejar en libertad con cargos a cinco detenidos en una operación de la Policía Nacional contra el narcotráfico en la que fueron intervenidas 199.600 pastillas de MDMA -éxtasis-, valoradas en más de 2,7 millones de euros. La decisión resulta especialmente significativa por la gravedad de los hechos investigados y el propio magistrado admite que, de no existir las dudas sobre la legalidad de los indicios obtenidos durante la investigación, la puesta en libertad «seguramente no se habría producido». La falta de comunicación de la Fiscalía Antidroga de Madrid a los juzgados sobre la autorización de agentes encubiertos de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO Central) es lo que puede provocar que se archive el caso.

La resolución, que ha sido recurrida por la Fiscalía, fue dictada el pasado 31 de julio por el magistrado titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja. Los cinco arrestados liberados, dos de ellos defendidos por el abogado Aitor Esteban Gallastegui, habían sido puestos a disposición judicial por la presunta comisión de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La Fiscalía solicitó para ellos prisión provisional comunicada y sin fianza, petición a la que se opusieron las defensas.

El juez de guardia no cuestiona la existencia del alijo y precisa en los autos de libertad que los investigados fueron detenidos después de realizar en un conocido hotel de Torrevieja un intercambio de casi 200.000 pastillas de éxtasis con un valor de mercado superior a 2,7 millones de euros. Lo que pone en duda es la forma en la que se obtuvieron algunos de los indicios fundamentales que condujeron hasta los sospechosos.

La operación arrancó después de que la Comisaría General de Policía Judicial recibiera información de la Policía holandesa sobre un hombre residente en Ponferrada supuestamente relacionado con el tráfico de drogas de diseño. A partir de esos datos, agentes de la UDYCO Central realizaron vigilancias y seguimientos y obtuvieron indicios de una posible actividad de narcotráfico.

Autorización de la Fiscalía Antidroga

La Policía Judicial solicitó entonces a la Fiscalía Antidroga de Madrid autorización para utilizar agentes encubiertos. La Fiscalía abrió unas diligencias preprocesales y el 21 de mayo de 2026 dictó un decreto autorizando esta técnica de investigación. La actuación de esos policías resultó decisiva, ya que permitió identificar a los ahora investigados y conocer su operativa y logística, según el juez. La investigación desembocó finalmente en una cita para adquirir la droga en un hotel Torrevieja el pasado 29 de julio, donde fueron detenidos los cinco implicados.

La autorización de esos agentes encubiertos es donde el juez encuentra el problema que puede comprometer la investigación. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que la Fiscalía autorice la utilización de agentes encubiertos en investigaciones sobre delincuencia organizada, pero establece que debe dar cuenta de ello al juez de forma «inmediata». Cuando los cinco detenidos llegaron al juzgado de guardia de Torrevieja, no constaba que la Fiscalía Antidroga hubiera efectuado esa comunicación a ningún órgano judicial.

El magistrado analiza además jurisprudencia reciente que flexibiliza el significado de la obligación de comunicar «inmediatamente» la autorización. Es decir, el problema no estaría necesariamente en que la Fiscalía no informara al juez en el mismo momento en que autorizó la infiltración, puesto que puede desarrollar diligencias preprocesales antes de judicializar el asunto. La cuestión que destaca la resolución es otra: no constaba comunicación alguna a ningún juzgado cuando la investigación ya había culminado en las detenciones.

Señala el magistrado que una cosa es interpretar de manera flexible cuándo debe realizarse esa comunicación y otra «muy diferente» que la Fiscalía Antidroga no hubiera comunicado en ningún momento ni a ningún órgano judicial la autorización concedida el 21 de mayo. El propio juez precisa que esa comunicación no consta en los oficios y el atestado que recibió, y reconoce que desconoce si la Fiscalía pudo remitirla a otro juzgado.

Las consecuencias pueden ser de gran alcance y el juez alerta de que los elementos obtenidos por el agente encubierto «podrían no estar amparados legalmente» y estar «viciados de nulidad». El juez destaca también que habían transcurrido casi dos días desde las detenciones sin que constara judicializada la habilitación de los agentes encubiertos.

El magistrado considera que las informaciones obtenidas por los agentes encubiertos podrían estar afectadas por una nulidad derivada del incumplimiento de normas procesales imperativas. En esas circunstancias, sostiene que encarcelar preventivamente a cinco personas apoyándose en indicios que podrían estar viciados supondría vulnerar sus derechos fundamentales.

La resolución introduce, sin embargo, una precisión fundamental: el juzgado de guardia no ha anulado la investigación ni las pruebas obtenidas. El magistrado explica que únicamente ha resuelto la situación personal de los detenidos y que corresponderá al juzgado que finalmente asuma la instrucción -o, en su caso, al tribunal que celebre el juicio- pronunciarse sobre la eventual nulidad de las actuaciones.

Los investigados no quedan, en cualquier caso, sin medidas cautelares. El juez establece comparecencias judiciales tres veces por semana, prohibición de abandonar España y retirada del pasaporte.

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El caso queda ahora pendiente de que el órgano judicial que asuma definitivamente la investigación determine si la autorización de los agentes encubiertos fue comunicada correctamente y, en caso contrario, hasta dónde alcanza una eventual nulidad de los indicios obtenidos. Una cuestión procesal que puede resultar decisiva para el futuro de una operación policial que terminó con casi 200.000 pastillas de éxtasis intervenidas en Torrevieja.