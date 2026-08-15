Libertad para el joven detenido por agredir a otro que falleció en una pelea en la parada del TRAM en la Playa de San Juan

El joven de 22 años detenido por su presunta implicación en la muerte de un hombre de 27 años tras una pelea en la parada del TRAM del Campo de Golf,en la Playa de San Juan de Alicante, ha quedado en libertad con medidas cautelares tras pasar este sábado a disposición judicial.

La Plaza Número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado su puesta en libertad con la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. El joven queda investigado en una causa abierta por un delito de homicidio.

La Fiscalía había solicitado el ingreso en prisión provisional del detenido, mientras que durante la comparecencia judicial el joven ha estado asistido por el abogado José Manuel Yepes Rodríguez.

El joven de 22 años ha explicado en su comparecencia judicial que el enfrentamiento, primero verbal y luego físico, se originó después de que hubiese estado hablando con la víctima y hubiese rechazado mantener un encuentro con él.

El informe preliminar de la autopsia recoge que la causa del fallecimiento del hombre de 27 años fue un traumatismo craneoencefálico y no contempla que la patada que le propinó el investigado le causara traumatismo alguno, por lo que el juzgado de guardia no aprecia una intencionalidad homicida y acuerda la libertad provisional, teniendo en cuenta también el arraigo y la inexistencia de riesgo de fuga.

Disputa verbal

Los hechos ocurrieron sobre las 5:30 horas del pasado jueves en la parada del TRAM del Campo de Golf, en las inmediaciones de una zona de ocio de la Playa de San Juan. Según las primeras pesquisas, el ahora detenido y la víctima, ambos de nacionalidad española y que no se conocían previamente, mantuvieron una disputa verbal que terminó en una agresión.

Según fuentes cercanas al caso, el joven de 22 años habría propinado una patada en la cabeza al hombre de 27 años, que cayó y sufrió un fuerte golpe contra las vías. El 112 recibió el aviso y hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales y sanitarios.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso a las 5:37 horas para asistir a un joven que presentaba un traumatismo craneoencefálico. Hasta la parada acudieron una ambulancia del SAMU y otra unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

Posterior fallecimiento

Durante la asistencia sanitaria, la víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria. El equipo médico del SAMU practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y logró recuperarlo. Posteriormente fue trasladado al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, donde quedó ingresado en la UCI en estado muy grave. El joven falleció finalmente el jueves por la tarde a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Los especialistas del Grupo de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se hicieron cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la pelea y recabar datos de posibles testigos. El joven de 22 años fue detenido horas después de los hechos, inicialmente como presunto autor de un delito de lesiones graves y, tras confirmarse el fallecimiento de la víctima, por un presunto delito de homicidio.

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La agresión se produjo en el mismo entorno de ocio de la Playa de San Juan donde en octubre de 2022 falleció otro joven tras recibir un puñetazo durante una pelea.