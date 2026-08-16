Desarticulan una red de tráfico de armas cortas ilegales mediante envíos postales de Estados Unidos a Alicante

Una operación realizada por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha permitido desarticular en Alicante un grupo organizado que se dedicaba a la introducción en España de armas cortas ilegales y droga mediante el envío de paquetes postales procedentes de Estados Unidos. El pasado julio fueron detenidos cuatro jóvenes en Alicante y Benidorm por este tráfico ilegal de armas de fuego, uno de los cuales ya había sido arrestado en marzo en la capital alicantina junto a otro joven en una primera fase de la investigación.

La investigación, en la que han participado agentes del Grupo de Información de las comandancias de Alicante, Madrid y Murcia y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, se puso en marcha el pasado febrero y ha permitido incautar en los aeropuertos de Madrid, Valencia y Colonia seis armas cortas de fuego que fueron enviadas a Alicante. Durante las pesquisas también se descubrió la implicación de un hombre que fue apresado en El Algar, en la Región de Murcia, al figurar como destinatario de sendos paquetes con otras cuatro armas cortas de fuego detectadas en el aeropuerto alemán de Colonia y que procedían del mismo remitente en Estados Unidos que mando las pistolas a Alicante.

Los detenidos quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial en Alicante el pasado julio como presuntos autores de delitos de tráfico, tenencia y depósito de armas, contrabando, organización criminal y tráfico de drogas, ya que además de pistolas se baraja que también comercializaban estupefacientes al incautar un kilo de cannabis en el aeropuerto de Valencia y detectar conversaciones sobre esta actividad ilícita.

Siete paquetes

La red desmantelada en Alicante envió al menos siete paquetes desde Estados Unidos y, aunque la identidad del remitente era ficticia, el destinatario era real en más de la mitad de los envíos. Todos los envíos, incluso los de un nombre ficticio, iban a la misma dirección, una vivienda del barrio alicantino de San Blas.

Inicialmente detectaron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas dos paquetes sospechosos los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil y efectivos de Vigilancia Aduanera. Uno de los paquetes iba dirigido a un joven rumano de 26 años y vecino de Alicante y el otro a una identidad ficticia, pero a la misma dirección que el anterior. Uno contenía una pistola Sig Sauer del calibre 9 mm y una pistola Springfield del mismo calibre que la anterior. El segundo paquete ocultaba una pistola Shadow Systems del calibre 9 mm.

La Guardia Civil realizó gestiones con las autoridades estadounidenses y averiguó que había al menos otros cinco paquetes de Estados Unidos con destino a la misma dirección de Alicante pero a nombre de identidades diferentes. Desde EE UU confirmaron además que las identidades de los remitentes de los paquetes postales eran ficticias.

Dos de estos cinco paquetes pudieron ser interceptados en el aeropuerto valenciano de Manises con otras dos armas de fuego -una pistola Smith & Wesson y una Khar- y un kilogramo de hachís.

Asimismo, otro paquete fue intervenido por las autoridades de Alemania en el aeropuerto de Colonia tras descubrir que había un arma de fuego en su interior, una pistola Sig Sauer. Los otros dos paquetes no fueron localizados en un primer momento.

Entrega controlada

Los investigadores solicitaron en los juzgados de Madrid autorización para realizar una entrega controlada de los dos primeros paquetes descubiertos en Barajas y tras cambiar las pistolas por otros objetos se organizó un dispositivo que culminó a principios de marzo con la detención del joven rumano de 26 años en Alicante y de otro joven que estaba en su casa, aunque luego fue puesto en libertad. En esa misma fecha fue arrestado también el vecino de la Región de Murcia al que iban dirigidos dos paquetes con dos pistolas en cada uno.

Tras esta primera intervención, las pesquisas continuaron y con los datos obtenidos se procedió a la segunda fase de la explotación a mediados del pasado julio, con tres detenidos en Alicante y uno en Benidorm. En la ciudad benidormí volvieron a apresar al joven arrestado en marzo en Alicante. Durante los registros domiciliarios no se encontraron más armas de fuego y se intervino material que será analizado.

Los investigadores consideran que cada uno de los arrestados tenía su papel dentro del entramado criminal. Así, uno de ellos se encargaba de marcar las directrices y dar instrucciones al joven que recibía los paquetes, el cual facilitaba los datos de contacto y dirección de entrega. Otro de los arrestados se encargaba de gestionar las líneas telefónicas que se usaban como contacto en los distintos envíos, mientras que el cuarto implicado aparece en imágenes mostrando armas de fuego.

Los agentes del caso destacan que las armas intervenidas son de última generación y todas reúnen unas características de capacidad y precisión que incluso son superiores a las que se emplean en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dicho tipo de armas cortas son idóneas para venderlas a organizaciones de narcotraficantes y delincuentes que se dedican a realizar, cada vez más, los conocidos como «vuelcos» de droga. Asimismo, estas pistolas pueden venderse en el mercado negro a un precio que pude cuadruplicar su valor original, según los investigadores.

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La Guardia Civil trata de averiguar el origen de las armas en Estados Unidos y a quién fueron vendidas. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones conforme avancen las pesquisas.