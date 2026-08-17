La defensa del joven investigado por la muerte de otro en la playa de San Juan niega que fuera una agresión homófoba

El abogado del joven investigado por la muerte de otro joven la semana pasada durante una pelea en la Playa de San Juan ha negado que los hechos fueran una agresión homófoba. El letrado se ha pronunciado después de que el colectivo LGTBIQ+ Alicante Entiende denunciara un supuesto móvil homófobo detrás de la agresión. Según explicó, el joven investigado pertenece al colectivo LGTBI y ha sufrido desde su infancia y juventud rechazo y bullying precisamente por su orientación sexual y participa en la lucha contra cualquier forma de homofobia. "Una realidad personal difícilmente compatible con la motivación homófoba que se pretende atribuir a lo sucedido", ha recalcado el abogado José Manuel Yepes.

Como ya publicó este diario, los hechos ocurrieron sobre las 5:30 horas del pasado jueves en la parada del TRAM del Campo de Golf, en las inmediaciones de una zona de ocio de la Playa de San Juan. Según fuentes cercanas al caso, un joven de 22 años habría propinado una patada en la cabeza al hombre de 27 años, que cayó y sufrió un fuerte golpe contra las vías. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso a las 5:37 horas para asistir a un joven que presentaba un traumatismo craneoencefálico. Hasta la parada acudieron una ambulancia del SAMU y otra unidad de Soporte Vital Básico (SVB). El equipo médico del SAMU practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y logró recuperarlo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, donde quedó ingresado en la UCI en estado muy grave.

El joven de 22 años fue detenido inicialmente por su presunta implicación en los hechos y, tras el fallecimiento de la víctima, quedó investigado en una causa abierta por un delito de homicidio. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad provisional con medidas cautelares. La investigación permanece abierta a la espera de los informes médicos definitivos que permitan determinar con precisión las circunstancias y la causa del fallecimiento. El informe preliminar de la autopsia señala que la patada no habría causado el traumatismo craneoencefálico mortal y apunta a que las lesiones se produjeron cuando la víctima se golpeó la cabeza contra las vías.

La denuncia del colectivo

Desde el colectivo Alicante Entiende se ha denunciado que los hechos fueron una agresión homófoba, asegurando que "un joven de 27 años fue asesinado en la playa de San Juan de Alicante después de intentar ligar con otro chico. Una vida truncada. Una respuesta brutal ante un acercamiento afectivo entre dos hombres". "Ante unos hechos así, nos preocupa profundamente que la posible motivación homófoba no sea reconocida como tal y que la orientación sexual de la víctima y las circunstancias de la agresión no reciban la consideración que merecen", señalaron desde la asociación.

Desde la defensa del investigado se aseguró que "respetamos plenamente la libertad de expresión y el derecho de cualquier persona o colectivo a manifestar sus opiniones y reivindicaciones, pero también consideramos necesaria prudencia y responsabilidad ante afirmaciones de esta naturaleza", aunque en primer lugar subrayaron que querían "trasladar nuestras condolencias a la familia y allegados de la persona fallecida y expresar nuestro máximo respeto ante la pérdida de una vida humana". La defensa ha rechazado "tajantemente que nos encontremos ante una agresión homófoba. Esa afirmación no se corresponde ni con la realidad de lo sucedido, ni con lo que consta en las actuaciones, ni con la propia resolución judicial, que refleja una dinámica de los hechos sustancialmente distinta de la que se está difundiendo públicamente". En esta línea, recalcaron que "la valoración de las pruebas y el esclarecimiento de todas las circunstancias de lo sucedido corresponden al ámbito judicial, y será allí donde esta defensa ejercerá plenamente su labor, sin trasladar ese debate a las redes sociales".

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Desde Diversitat LGTBI Alacant han optado por pedir prudencia mientras se esclarecen los hechos. La entidad ha trasladado sus condolencias a la familia y allegados de Miguel y ha señalado que, al encontrarse el caso bajo investigación, todavía no dispone de toda la información necesaria para establecer una posición clara sobre lo ocurrido. Por ello, considera necesario "dejar trabajar a la Policía y a los órganos encargados de esclarecer los hechos", evitando "especulaciones, juicios anticipados o la difusión de informaciones no contrastadas".