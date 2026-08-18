Un incendio en una vivienda de El Campello obliga a evacuar a varias familias

Un incendio declarado este martes en una vivienda unifamiliar de tres plantas en El Campello ha obligado a evacuar de forma preventiva a varias familias de las casas colindantes, según ha as informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso se ha recibido a las 10.03 horas en una vivienda situada en la calle Muro, número 8, en la urbanización Poble Nou. El fuego se ha originado en la segunda planta y, a la llegada de los bomberos, era visible una gran columna de humo que se propagaba hacia las viviendas próximas.

Los efectivos han priorizado la extinción del incendio y, al mismo tiempo, evitar que las llamas se extendieran al resto de inmuebles. Dos familias han sido evacuadas de sus viviendas como medida preventiva.

En el operativo han participado efectivos del parque de San Vicente, con un suboficial, un sargento, dos cabos y 14 bomberos, además de una unidad de mando y jefatura, dos bombas urbanas pesadas, una bomba nodriza pesada y un vehículo autoescalera, junto con un retén itinerante de L'Alacantí.

En el lugar también se encuentran efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios. Por el momento, los bomberos no tienen constancia de que se hayan producido heridos.

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A las 10.39 horas el incendio se encontraba bajo control, aunque la intervención continuaba.