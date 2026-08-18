El "taxista" de los inmigrantes: cae una red que realizaba viajes desde Alicante hasta Francia por 200 euros

Agentes de la Policía Nacional, en una investigación conjunta con las autoridades galas, han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al traslado de inmigrantes desde la provincia de Alicante a Francia, según ha informado la Comisaría Provincial. La red, integrada por tres personas, habría realizado más de una veintena de traslados ilícitos y obtenido unos beneficios cercanos a los 100.000 euros. Dos de los investigados han ingresado en prisión provisional. Por estos viajes llegaron a cobrar hasta 200 euros por persona. En casa del principal investigado se localizaron tarjetas en las que se ofrecían servicios de taxi.

La investigación se inició a partir de una alerta procedente de las autoridades francesas, que habían detectado numerosos cruces en la frontera realizados por un mismo vehículo y vinculado al principal investigado. Las posteriores pesquisas permitieron identificar otros medios utilizados por la organización y confirmar la existencia de desplazamientos reiterados compatibles con el traslado ilícito de migrantes.

Los agentes acreditaron que, entre los meses de mayo y junio, el principal investigado realizó al menos siete viajes con otro vehículo siguiendo siempre un itinerario similar: partía de Alicante y tenía como destino final Francia, a la que accedía por el paso fronterizo de La Jonquera-Le Perthus.

El análisis de este patrón de desplazamientos y el intercambio constante de información entre las policías española y francesa permitieron determinar que la organización habría realizado más de 20 traslados fronterizos irregulares.

La coordinación entre ambos países permitió detener al principal investigado en territorio francés cuando, presuntamente, transportaba a varias personas en situación irregular hacia Francia. A raíz de esta actuación, las autoridades francesas emitieron una Orden Europea de Investigación para practicar una entrada y registro en el domicilio en Alicante del detenido y obtener información sobre su actividad financiera.

Registro

Durante el registro se intervinieron 3.190 euros en efectivo, documentación personal y de vehículos, un paquete de tarjetas en las que se ofrecían servicios de taxi con el número de teléfono utilizado por el investigado y un juego de llaves de otro vehículo de su propiedad.

Según la investigación, los miembros de la organización cobraban unos 200 euros por cada migrante trasladado y transportaban entre cinco y seis personas en cada viaje. Los agentes calculan que la red habría obtenido unos beneficios cercanos a los 100.000 euros con esta actividad.

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La investigación continúa abierta para determinar el alcance económico total de la organización. El análisis de cuatro cuentas bancarias vinculadas a los investigados permitirá avanzar en la cuantificación de los ingresos obtenidos presuntamente mediante esta actividad ilícita.