Clausurado un club cannábico en Altea por la venta de droga a turistas extranjeros

Desmantelado un club cannábico que operaba como punto de venta de drogas en Altea, al que acudían numerosos turistas extranjeros que se encontraban de visita en la ciudad. La Policía Nacional ha detenido en Altea a tres hombres, de 19, 26 y 58 años, acusados de utilizar una asociación de consumidores de cannabis como punto de venta de sustancias estupefacientes, ha informado la Comisaría Provincial de Alicante. Los arrestados están presuntamente implicados en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de la existencia de un posible club cannábico en un local de Altea al que acudía un elevado número de personas para adquirir droga. Según las informaciones recabadas por los investigadores, los compradores no necesitaban ser socios ni miembros de la asociación para acceder a las sustancias.

Las primeras pesquisas permitieron comprobar que la asociación figuraba inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana y que, sobre el papel, estaba constituida para desarrollar una actividad relacionada con el consumo de cannabis. Sin embargo, los agentes centraron sus investigaciones en determinar si el funcionamiento real del establecimiento se ajustaba a los límites establecidos para este tipo de asociaciones.

Los dispositivos de vigilancia y seguimiento permitieron constatar, según la Policía, que en el local se producía una venta indiscriminada de sustancias estupefacientes a cualquier persona que acudiera a adquirirlas, sin necesidad de acreditar su condición de socio. Entre los clientes detectados había numerosos turistas extranjeros que se encontraban de visita en la localidad. De hecho, los investigadores constataron que la entidad se publicitaba en redes sociales con el objetivo de captar clientes,

Una vez reunidos los indicios, los investigadores solicitaron autorización judicial para registrar el establecimiento. En el operativo participaron agentes de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Benidorm, con la colaboración de la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana de la Policía Nacional.

Durante el registro fueron detenidos tres hombres, entre ellos el secretario de la asociación, y se intervinieron 4.285 gramos de cogollos de marihuana, 1.439 gramos de hachís, 12 gramos de resina de hachís y 164 cigarrillos de marihuana. Los agentes también localizaron 1.940 euros en efectivo en billetes y monedas de distinto valor.

Los tres arrestados, tras la finalización de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.

Requisitos legales de las asociaciones cannábicas

La Policía Nacional recuerda que las asociaciones de cannabis deben cumplir una serie de requisitos fijados por la jurisprudencia para que su actividad pueda quedar amparada por la figura del consumo compartido.

Entre otras condiciones, deben tener carácter privado y acceso restringido a un número limitado de socios, con vocación de permanencia. Además, la sustancia solo puede ponerse a disposición de los miembros en cantidades acordes con un consumo normal e inmediato, sin una finalidad de distribución o comercialización.

El consumo debe producirse de forma inmediata en el interior del local, que debe permanecer cerrado al público y no puede promover el consumo de cannabis ni facilitar su difusión a terceros. Asimismo, el acceso debe quedar restringido a consumidores habituales o a personas que acrediten una necesidad por razones terapéuticas, de acuerdo con los criterios establecidos por la jurisprudencia.

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Cuando una asociación sobrepasa estos límites, por ejemplo, al suministrar cannabis para que los compradores lo saquen del establecimiento, se pierde el control sobre el destino de la sustancia y dejan de cumplirse las condiciones que pueden justificar este tipo de actividad. En esos casos, la conducta puede ser constitutiva de un delito contra la salud pública, previsto en el artículo 368 del Código Penal.