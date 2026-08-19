Desmantelada una plantación de marihuana en una vivienda del casco antiguo de Villena

La Guardia Civil ha detenido en Villena a un matrimonio acusado de cultivar marihuana en una vivienda del casco antiguo que habían acondicionado para el cultivo interior y que abastecían mediante un enganche ilegal a la red eléctrica, según ha informado la Comandancia de Alicante. La conexión fraudulenta estaba provocando continuos cortes de luz que afectaban a los vecinos de la zona.

La operación, denominada Overgrow, se inició después de que los agentes del Área de Investigación del Puesto de Villena detectaran indicios de que en un inmueble del casco antiguo podía estar desarrollándose una actividad ilícita. Las pesquisas permitieron comprobar que la vivienda utilizaba un suministro eléctrico fraudulento conectado directamente a la red, lo que estaba causando graves problemas en el suministro del vecindario.

Los investigadores identificaron en apenas un par de semanas a los presuntos responsables: un hombre de 53 años y una mujer de 56, matrimonio que residía en un domicilio situado a escasa distancia del inmueble utilizado para el cultivo.

Registro

Con la autorización de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena, los agentes registraron las dos viviendas. En el inmueble destinado al cultivo encontraron 102 plantas de marihuana en una estancia acondicionada para el cultivo indoor, así como distintos efectos relacionados con la preparación de la droga para su distribución, entre ellos básculas y maquinaria para el envasado al vacío.

En el domicilio de la pareja, la Guardia Civil intervino más de 7.000 euros en efectivo, además de numerosa documentación que los investigadores relacionan con el tráfico de drogas.

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A los dos detenidos se les imputan sendos delitos de tráfico de drogas, por cultivo o elaboración de marihuana, y defraudación de fluido eléctrico. Tras pasar a disposición judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena, plaza número 3, ambos han quedado en libertad con cargos.