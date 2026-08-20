Artificieros de Alicante neutralizan seis cohetes localizados en una vivienda de Albacete

La Guardia Civil de Alicante ha neutralizado seis cohetes granífugos en avanzado estado de deterioro que fueron localizados en el interior de una antigua vivienda de Pétrola, en la provincia de Albacete, informa el Instituto Armado. El hallazgo se produjo cuando el propietario del inmueble realizaba tareas de limpieza en la vivienda. Al descubrir el material, y sin llegar a manipularlo, avisó a la Guardia Civil. Se trata de cohetes utilizados en sistemas para intentar modificar las condiciones de las nubes y reducir los daños provocados por el granizo, que contienen una carga explosiva potencialmente peligrosa.

Hasta el lugar se desplazó inicialmente un miembro del Equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos (EBYL) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, que recabó información sobre las características y el estado de conservación de los artefactos y adoptó las correspondientes medidas de seguridad tanto en el inmueble como en sus inmediaciones. Posteriormente, el Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil de Albacete comunicó el hallazgo al Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Comandancia de Alicante. Dos de sus especialistas se trasladaron hasta Pétrola para hacerse cargo de la intervención.

Según la Guardia Civil, los seis cohetes podrían haber permanecido almacenados en el lugar durante varias décadas. Aunque su aspecto exterior podía parecer inofensivo debido al paso del tiempo y al deterioro sufrido, su composición interna hacía que siguieran siendo potencialmente peligrosos, ya que contenían una carga explosiva susceptible de reaccionar ante una manipulación incorrecta.

Explosión controlada

Los especialistas en desactivación de artefactos explosivos trasladaron el material hasta un terreno cercano y adecuado para este tipo de actuaciones, donde procedieron a su neutralización mediante una explosión controlada.

La operación se llevó a cabo utilizando medios propios de la especialidad y con el objetivo de reducir al máximo el posible impacto medioambiental.

No tocar ni mover el objeto

La Guardia Civil ha aprovechado la intervención para recordar las recomendaciones de seguridad que deben seguirse ante el hallazgo de cualquier objeto que, por su aspecto, pueda tratarse de un artefacto explosivo, incendiario o pirotécnico.

La principal indicación es no tocarlo ni moverlo y avisar de inmediato a la Guardia Civil a través del teléfono de urgencias 062. Siempre que sea posible y sin ponerse en riesgo, también se recomienda permanecer en las proximidades para evitar que otras personas accedan al lugar o manipulen el objeto hasta la llegada de los agentes.

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La Benemérita recuerda además que los ciudadanos pueden utilizar la aplicación gratuita ALERTCOPS como canal de comunicación con los cuerpos policiales. La herramienta permite enviar diferentes tipos de alertas y, en situaciones como esta, facilita la geolocalización del lugar en el que se ha producido el hallazgo.