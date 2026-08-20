Detenida en Alicante la cuidadora de un matrimonio de octogenarios por robarles 40.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una mujer de 26 años acusada de estafar 40.810 euros a un matrimonio de 82 y 89 años al que cuidaba. La arrestada habría realizado 110 retiradas de efectivo de la cuenta bancaria de la pareja entre noviembre de 2025 y agosto de 2026, según ha informado la Comisaría Provincial.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial, se inició después de que uno de los hijos de las víctimas detectara varios movimientos bancarios que consideró sospechosos y que, según comprobó con sus hermanos, no habían sido realizados por sus padres.

El denunciante explicó a los investigadores que los únicos autorizados en la cuenta eran él y sus hermanos, por lo que las sospechas se dirigieron hacia la mujer que cuidaba de sus progenitores desde hacía tres años. Los movimientos investigados consistían en 110 retiradas de efectivo realizadas durante los últimos meses.

La investigación se aceleró cuando el hijo de las víctimas comprobó que esa misma mañana se habían efectuado tres retiradas de dinero en un cajero situado cerca del domicilio de sus padres. Las operaciones coincidían además con una ausencia momentánea de la cuidadora de la vivienda.

Detención

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y, alrededor del mediodía, interceptaron a la sospechosa cuando salía de nuevo del domicilio de las víctimas. Entre sus pertenencias encontraron 400 euros en efectivo, una cantidad que coincidía con una de las retiradas efectuadas esa misma mañana.

La mujer llevaba además un recibo de compra por importe de 534,89 euros, abonado en efectivo en un establecimiento de un centro comercial de la Marina Baixa. Los investigadores comprobaron que el pago se había realizado poco después de una retirada de 600 euros en un cajero situado en las inmediaciones del establecimiento.

Ante estos indicios, los agentes detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de estafa. Posteriormente, registraron su domicilio, donde localizaron 2.590 euros en efectivo ocultos en una caja fuerte. Esta cantidad fue intervenida junto con los 400 euros que llevaba consigo en el momento del arresto.

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La detenida fue puesta, tras la finalización de las diligencias policiales, a disposición del juzgado de guardia de Alicante.