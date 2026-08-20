Investigan la muerte de un hombre de 56 años hallado varios días después en una casa okupa de Elda

Macabro hallazgo en el interior de una vivienda okupada en el barrio de La Tafalera de Elda. La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 56 años cuyo cadáver fue localizado la pasada semana en una vivienda okupada de la citada barriada marginal, en unas circunstancias que todavía están siendo esclarecidas, según ha confirmado este diario en fuentes la Comisaría de Alicante. Aunque todo apunta a que se trata de una muerte no violenta, todo está a expensas del resultado de la autopsia, dado que el avanzado estado de descomposición del cuerpo ha impedido llegar a conclusiones definitivas.

El fallecido llevaba varios días muerto cuando fue localizado en el interior del inmueble el pasado 13 de agosto, en una vivienda sita en el Paseo de la Mora del barrio eldense. Durante ese tiempo, la casa continuó siendo frecuentada por otras personas, sin que aparentemente nadie alertara de la presencia del cadáver ni pudiera aportar información sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte. Ninguna de las personas que habitualmente acudían al inmueble habría visto u oído nada que permita reconstruir las últimas horas de vida del hombre.

El cuerpo fue finalmente descubierto después de que el fuerte olor procedente del inmueble alertara de que podía haber una persona fallecida en su interior. Se trata de una zona muy frecuentada por el paso de vehículos y el olor no debió pasar desapercibido para alguno de estos conductores, que alertó a las Fuerzas de Seguridad de sus sospechas sobre lo que podría haber dentro de esa casa. Cuando los agentes acudieron al lugar localizaron el cadáver en el interior de la vivienda.

El inmueble ya había sido afectado por un incendio tiempo atrás y se encuentra en un estado muy deteriorado, hasta el punto de que había quedado prácticamente inhabitable. La casa era utilizada habitualmente por personas con problemas de drogadicción, que acudían al lugar para consumir sustancias. Esta circunstancia explica que el inmueble continuara siendo frecuentado durante los días en los que el cadáver permaneció en su interior, aunque ninguna de las personas que frecuentan el lugar ha podido aportar datos relevantes sobre lo ocurrido.

Autopsia

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se practicó la autopsia. La investigación mantiene abiertas distintas hipótesis sobre las causas del fallecimiento. Entre ellas se encuentra la posibilidad de que la muerte estuviera relacionada con el consumo de drogas, aunque por el momento no se ha establecido oficialmente la causa.

Los análisis toxicológicos y el resto de pruebas forenses pueden resultar determinantes para establecer si había sustancias en el organismo del fallecido y si estas tuvieron alguna relación con su muerte. El avanzado estado de descomposición del cuerpo, después de varios días desde el fallecimiento, añade dificultad a la investigación y puede impedir que determinadas circunstancias puedan determinarse únicamente mediante el examen externo del cadáver.

La ausencia de testigos que puedan aportar información sobre lo sucedido en el interior de la vivienda durante esos días convierte así los resultados de las pruebas forenses en una pieza especialmente relevante de la investigación. Los agentes tratan de determinar no solo la causa de la muerte, sino también qué ocurrió durante las horas anteriores al fallecimiento.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación a la espera de los resultados de las pruebas forenses y del resto de diligencias encaminadas a esclarecer cómo, cuándo y en qué circunstancias murió el hombre.