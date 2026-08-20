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Rescatan a una mujer atrapada en un incendio en La Nucia

La densidad del humo y la intensidad de las llamas impedían a la víctima salir del domicilio y fue auxiliada por la Guardia Civil y la Policía Local

Imagen del estado en el que quedó la vivienda tras el incendio.

Imagen del estado en el que quedó la vivienda tras el incendio. / INFORMACIÓN

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J. A. Martínez

J. A. Martínez

La Guardia Civil de Altea y la Policía Local de La Nucia han rescatado a una mujer atrapada en un incendio en su vivienda. La densidad del humo y la envergadura de las llamas impedían a la mujer salir del domicilio y los agentes lograron forzar la reja de una ventana, acceder al interior y evacuarla mientras llegaban los bomberos.

A las 04:30 horas de la madrugada del pasado 26 de julio, la Guardia Civil fue alertada a través del teléfono de emergencias 112, por un incendio en una vivienda de La Nucia en cuyo interior podía haber personas en riesgo. Inmediatamente, los agentes de la Guardia Civil de Altea se desplazaron al lugar junto a la Policía Local de La Nucia.

Mientras llegaban los bomberos, los agentes se percataron de que en el interior de la vivienda había una mujer que se encontraba en peligro, así que trataron de derribar, sin éxito, la puerta de acceso a la vivienda. Entonces, empleando cuantas herramientas tenían a su alcance, forzaron una pequeña ventana cercana a la puerta, logrando entrar al domicilio y evacuar tanto a la mujer como a su perro, que se encontraban atrapados entre el denso humo y las llamas.

Extinción de las llamas

Poco después, llegaron los bomberos logrando controlar que el incendio no se propagara a las viviendas colindantes y extinguirlo, quedando la vivienda muy dañada, debido a la envergadura de las llamas. La perjudicada, una mujer de 64 años que vivía sola con su mascota, no sufrió lesiones de entidad, siendo atendida en el lugar por los servicios sanitarios.

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De momento se desconocen las causas que originaron el incendio, y que están siendo investigadas por el Equipo de Investigación de Incendios (ESIN) de la Guardia Civil de la Zona de Valencia.

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