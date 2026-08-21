Apresado en el aeropuerto Alicante-Elche un fugitivo francés reclamado por narcotráfico

Nueva captura en la provincia de Alicante de un fugitivo internacional. La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández a un fugitivo reclamado por las autoridades judiciales francesas por su presunta participación en una organización criminal dedicada al transporte de grandes cantidades de droga entre Francia y España, según ha informado la Comisaría Provincial. El reclamado era, presuntamente, uno de los responsables de una red criminal dedicada al narcotráfico a gran escala.

El arresto se produjo el pasado domingo, 16 de agosto, apenas 48 horas después de que las autoridades francesas emitieran la orden europea de detención y entrega contra el sospechoso. El hombre fue localizado en las instalaciones del aeropuerto de Alicante, donde se encontraba acompañado de otros dos ciudadanos de nacionalidad francesa.

La investigación se puso en marcha después de que el Grupo de Localización de Fugitivos de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado recibiera una comunicación en el marco de la cooperación policial y judicial internacional. Las autoridades francesas alertaron de que el fugitivo podía encontrarse en la Región de Murcia.

A partir de esa información, agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia realizaron diversas gestiones para localizar al sospechoso.

Localización

Las pesquisas permitieron determinar que el hombre se encontraba en territorio español y localizarlo finalmente en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. En el dispositivo participaron también agentes del Grupo de Apoyo Operativo de la Policía Nacional en Murcia.

Según la investigación francesa, la organización a la que presuntamente pertenecía el detenido se dedicaba al transporte de cientos de kilogramos de sustancias estupefacientes entre Francia y España.

Tras su arresto en el aeropuerto alicantino, el fugitivo fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. El órgano judicial decretó su ingreso en prisión provisional y se han iniciado los trámites para su entrega a las autoridades judiciales francesas.

La rápida actuación policial permitió localizar al sospechoso en España en apenas dos días desde la emisión de la orden europea de detención y entrega.

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Alicante se ha convertido en un escenario habitual de operaciones contra fugitivos reclamados por otros países, en buena medida por su elevada conexión internacional y por el importante flujo de pasajeros del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. La provincia, además, es un destino con una notable presencia de residentes y visitantes extranjeros, circunstancias que pueden favorecer que personas buscadas por la Justicia de otros países intenten establecerse o pasar inadvertidas en la zona.