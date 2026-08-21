Incautan 60 kilos de tabaco ilegal en el maletero de un coche en las fiestas de Cocentaina

La Guardia Civil ha incautado 60 kilos de picadura de tabaco ilegal que eran transportados en el maletero de un turismo en Cocentaina. La mercancía fue localizada durante un dispositivo de seguridad ciudadana establecido con motivo de las fiestas patronales de la localidad, ha informado el Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Cocentaina realizaban un control de vehículos y personas para reforzar la seguridad durante las celebraciones. En el marco de estas actuaciones, los agentes dieron el alto a un turismo cuyo conductor había despertado sus sospechas.

Durante la inspección del vehículo, los guardias civiles localizaron en el maletero numerosas bolsas que contenían picadura de tabaco. La mercancía fue trasladada a dependencias oficiales para su identificación y pesaje, donde se comprobó que el cargamento alcanzaba los 60 kilogramos. La Guardia Civil considera que se trataba de tabaco irregular al tratarse de picadura que era transportada al margen de los cauces legales establecidos para este tipo de productos.

Contrabando

El conductor, un hombre de 48 años, ha sido denunciado por una infracción de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, por la tenencia y circulación irregular de géneros estancados y su posible destino al comercio ilícito.

La infracción puede conllevar una sanción económica proporcional al valor de la mercancía intervenida, con una cuantía mínima de 2.000 euros. Además, determinadas conductas relacionadas con el contrabando pueden constituir un delito y estar castigadas con penas de prisión de uno a cinco años.

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La actuación se enmarca en los dispositivos de seguridad establecidos por la Guardia Civil con motivo de las fiestas patronales de Cocentaina.