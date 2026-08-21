Sucesos
Un policía fuera de servicio resulta herido tras frustrar un robo en Elda
El sospechoso, con múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad, atacó al agente con un objeto punzante al ser sorprendido forzando un vehículo
Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio resultó herido en la noche del pasado 18 de agosto en Elda después de intervenir para frustrar un robo en el interior de un vehículo estacionado en una calle del municipio, según ha confirmado este diario en fuentes policiales. El presunto autor, que cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad, atacó al policía con un objeto punzante y consiguió darse a la fuga.
Los hechos se produjeron sobre las 23:25 horas en la calle Manuel Maestre, cuando un individuo fue sorprendido mientras presuntamente trataba de acceder al interior de un turismo estacionado en la vía pública. Durante la intervención se produjo un forcejeo en el transcurso del cual el sospechoso habría utilizado un objeto punzante, provocando un corte en el antebrazo derecho del agente.
El presunto autor consiguió finalmente escapar a la carrera, aunque el agente logró asegurar tanto el vehículo afectado como un maletín que, presuntamente, había sido sustraído del interior del turismo.
Aviso a las patrullas
Tras el incidente se dio aviso a las patrullas de la Policía Nacional que se encontraban de servicio, facilitándoles información sobre el sospechoso y la dirección que había tomado en su huida. Los agentes desplegaron entonces un dispositivo para tratar de localizarlo.
El individuo cuenta con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y había sido identificado anteriormente en intervenciones relacionadas con robos en vehículos. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, tras pasar a disposición judicial, el juzgado ha optado por dejarle en libertad provisional, pese al historial delictivo del sospechoso.
El policía tuvo que ser atendido por la lesión sufrida en el antebrazo como consecuencia de la agresión.
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