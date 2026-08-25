Detenido en Murcia con una furgoneta robada en Bigastro

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre acusado de los delitos de hurto y uso de vehículo a motor y resistencia y desobediencia, después de ser localizado tras huir a pie de una furgoneta que había sido sustraída la madrugada anterior en un complejo empresarial de Bigastro, ha informado la Comisaría Provincial de Alicante.

Los hechos ocurrieron durante un control policial de vehículos establecido en la carretera Plaza Isla Grosa de Murcia. Los agentes dieron el alto a una furgoneta en la que viajaban dos hombres, pero al percatarse de la presencia policial y no poder continuar la marcha, ambos ocupantes abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a la carrera por la calzada en dirección a un polígono de naves industriales cercano.

Los policías iniciaron entonces la persecución y lograron localizar a uno de los sospechosos oculto entre unos arbustos situados junto a una gasolinera. Según la Policía Nacional, el individuo ofreció una fuerte resistencia durante la intervención, aunque finalmente pudo ser reducido y detenido.

Las comprobaciones realizadas posteriormente permitieron determinar que la furgoneta en la que viajaban había sido sustraída durante la madrugada anterior en un complejo empresarial de Bigastro.

Búsqueda del segundo sospechoso

La investigación continúa abierta para identificar y localizar al segundo ocupante de la furgoneta y determinar su grado de participación en los hechos.

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El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de los delitos de hurto y uso de vehículo a motor y resistencia y desobediencia, a la espera de la adopción de las medidas cautelares oportunas.