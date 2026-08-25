Sucesos
Detenido en Murcia con una furgoneta robada en Bigastro
El sospechoso y otro hombre abandonaron el vehículo e intentaron huir a pie al encontrarse con un control policial
La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre acusado de los delitos de hurto y uso de vehículo a motor y resistencia y desobediencia, después de ser localizado tras huir a pie de una furgoneta que había sido sustraída la madrugada anterior en un complejo empresarial de Bigastro, ha informado la Comisaría Provincial de Alicante.
Los hechos ocurrieron durante un control policial de vehículos establecido en la carretera Plaza Isla Grosa de Murcia. Los agentes dieron el alto a una furgoneta en la que viajaban dos hombres, pero al percatarse de la presencia policial y no poder continuar la marcha, ambos ocupantes abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a la carrera por la calzada en dirección a un polígono de naves industriales cercano.
Los policías iniciaron entonces la persecución y lograron localizar a uno de los sospechosos oculto entre unos arbustos situados junto a una gasolinera. Según la Policía Nacional, el individuo ofreció una fuerte resistencia durante la intervención, aunque finalmente pudo ser reducido y detenido.
Las comprobaciones realizadas posteriormente permitieron determinar que la furgoneta en la que viajaban había sido sustraída durante la madrugada anterior en un complejo empresarial de Bigastro.
Búsqueda del segundo sospechoso
La investigación continúa abierta para identificar y localizar al segundo ocupante de la furgoneta y determinar su grado de participación en los hechos.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de los delitos de hurto y uso de vehículo a motor y resistencia y desobediencia, a la espera de la adopción de las medidas cautelares oportunas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los vecinos de Tabarca contratan abogados para avanzar en su independencia parcial de Alicante
- Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de un gran comisionado
- Los hoteles alertan de la pérdida de 150 millones y 15.000 empleos en la Comunidad Valenciana por la falta de rentabilidad del Imserso
- El Gobierno defiende que los delitos en Torrevieja han bajado un 9 % desde enero y asegura que la ciudad es un 'destino seguro
- La Policía Nacional detiene a una administradora de fincas por apropiarse de más de 17.800 euros en Orihuela
- Vivir en antiguos bajos comerciales de Alicante: a mitad de precio y en peores condiciones de habitabilidad
- Fallece Gonzalo Infante, el arquitecto y navegante detrás del Panoramis y el muelle de la Volvo
- Una investigación desde Alicante hace caer a los cabecillas de una red alemana de tráfico de drogas