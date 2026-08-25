El Equipo Roca de Torrevieja desmantela una red de drogas que operaba en cinco pisos de Murcia

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Torrevieja ha desarticulado un grupo criminal dedicado presuntamente a la venta de droga al menudeo a través de cinco viviendas en las localidades murcianas de San Javier y San Pedro del Pinatar, ha informado el Instituto Armado. La operación ha permitido desmantelar una plantación interior con 250 plantas de marihuana y localizar cinco viviendas que eran utilizadas como puntos de venta de cocaína, heroína, hachís y marihuana.

La investigación se inició a raíz de una intervención previa en un cultivo de marihuana. El análisis de las pruebas obtenidas entonces y las posteriores vigilancias permitieron a los agentes del equipo con base en Torrevieja detectar la existencia de una organización dedicada a la distribución y venta de estupefacientes.

Las pesquisas condujeron hasta cinco inmuebles situados en San Javier y San Pedro del Pinatar, que, según la Guardia Civil, funcionaban como centros neurálgicos de la organización. Los investigadores determinaron que el grupo contaba con una estructura jerarquizada y con funciones diferenciadas, y que sus responsables controlaban principalmente la adquisición, distribución y venta de cocaína y marihuana.

Durante los registros de las cinco viviendas, los agentes localizaron distintas cantidades de cocaína, heroína, hachís y marihuana, además de óxido nitroso, conocido como gas de la risa. También fueron intervenidos 1.151 euros en efectivo, básculas de precisión, teléfonos móviles y otros efectos relacionados con la preparación y venta de las sustancias.

Cinco pisos y diez detenidos

En uno de los inmuebles se descubrió además una plantación interior con 250 plantas de marihuana. La instalación disponía de extractores y filtros de aire, focos y ventiladores para favorecer el cultivo.

La operación se saldó inicialmente con la detención de diez personas y posteriormente con la localización y arresto de otras dos. En total, fueron investigadas doce personas, diez de ellas mayores de edad y dos menores. Los cinco investigados que quedaron en libertad en dependencias policiales, entre ellos los dos menores, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela. Los siete detenidos que fueron puestos a disposición judicial han quedado en libertad con medidas cautelares.

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A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.