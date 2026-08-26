Detenido el gerente de una empresa de Alicante por simular un atraco para quedarse 6.500 euros

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 45 años, gerente de una empresa, acusado de simular un atraco en las oficinas de la mercantil y de apropiarse presuntamente de 6.500 euros, ha informado la Comisaría. El arrestado denunció que un individuo armado con un objeto punzante había irrumpido en la nave, le había atacado y se había apoderado del dinero de la caja fuerte, pero la investigación policial concluyó que el asalto nunca se produjo, tras constatar numerosas contradicciones en el relato del denunciante. Entre ellas, que el atraco se produijo a las seis de la mañana cuando el sospechoso nunca entraba a trabajar a esa hora; o que en los últimos meses se hubiera decidido acumular grandes cantidades de efectivo en la sede de la mercantil. A esto se sumaba el hecho de que dos meses atrás, al poco de ser contratado, se produjo otro robo en las oficinas, al desaparecer un sobre con cerca de 2.500 euros.

El detenido está acusado de los delitos de simulación de delito y apropiación indebida, según ha informado la Policía Nacional.

El falso atraco se produjo a primera hora de la mañana, cuando el gerente aseguró haber sido asaltado en las instalaciones de la empresa. Según su relato, un hombre entró en la nave y le amenazó con un objeto punzante para obligarle a entregarle el dinero de la caja fuerte.

El denunciante afirmó que se resistió y que el supuesto asaltante le propinó entre cuatro y cinco pinchazos en el abdomen, además de golpearle en la cabeza hasta dejarlo aturdido. A continuación, según su versión, el individuo accedió a su despacho y se apoderó de un sobre con unos 6.500 euros en efectivo que se encontraba en una caja fuerte cuya puerta estaba entreabierta.

El gerente aseguró que, una vez recuperado del ataque, pidió ayuda en un establecimiento próximo, desde donde alertaron a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y sanitarios, que le prestaron una primera asistencia antes de que posteriormente fuera atendido en un centro hospitalario.

Sin embargo, los investigadores de la Comisaría del Distrito Centro de Alicante comenzaron a detectar contradicciones entre el relato del denunciante y los indicios obtenidos durante las pesquisas.

Uno de los elementos que llamó la atención de los agentes fue que, apenas dos meses antes, se había producido otro hurto en la empresa, en aquella ocasión de 2.450 euros. El dinero había sido sustraído al descuido de una caja de caudales situada en un despacho y el hecho también se produjo en presencia del ahora detenido.

Los investigadores averiguaron además que este primer robo tuvo lugar pocos días después de que el hombre fuera contratado como gerente. Según el responsable nacional de la empresa, tras su incorporación se acumuló de manera excepcional una cantidad elevada de dinero en efectivo en las instalaciones, pese a que la política habitual de la compañía era evitar este tipo de situaciones para reducir los riesgos.

Contradicciones

También resultó sospechoso el horario en el que supuestamente se produjo el asalto. El gerente situó los hechos poco después de las seis de la mañana, una hora a la que, según comprobaron los agentes, nunca había fichado con anterioridad. Habitualmente comenzaba su jornada entre las siete y las ocho de la mañana y carecía de un horario fijo, por lo que los investigadores consideran que pudo elegir esa franja para asegurarse de encontrarse solo en la nave.

A ello se sumó el análisis de las lesiones que presentaba. El parte médico aportado reflejaba heridas de carácter superficial que, según los investigadores, resultaban compatibles con que hubieran sido producidas por el propio denunciante.

Tras analizar estos indicios, junto con otras contradicciones detectadas durante la investigación, la Policía concluyó que el supuesto asalto habría sido escenificado por el propio gerente con el objetivo de apropiarse de los 6.500 euros que, de manera excepcional, se habían depositado en la caja fuerte de la empresa.

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Los agentes localizaron y detuvieron finalmente al sospechoso como presunto responsable de la simulación del robo y de la apropiación del dinero. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de los juzgados de Alicante.