Detenido en Monóvar por vender en Internet motos robadas

Motos robadas que eran ofrecidas en una aplicación de Internet especializada en productos de segunda mano. Los investigadores simularon ser compradores interesados en esos vehículos para concertar una cita y arrestar al sospechoso. La Guardia Civil ha detenido en Monóvar a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en una casa de campo del municipio. Los agentes han recuperado tres de las cuatro motocicletas sustraídas, además de numerosas herramientas, electrodomésticos y otros enseres, ha informado el Instituto Armado.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto de Sax en el marco de la operación Sotom Saj, comenzó tras la denuncia presentada por el propietario de la vivienda. Según manifestó, varios desconocidos habían accedido al inmueble después de forzar una ventana y habían sustraído herramientas, electrodomésticos, mobiliario de terraza y cuatro motocicletas.

Días después, los investigadores localizaron dos de las motocicletas en una aplicación de compraventa de segunda mano. Tras contactar con la persona que las ofrecía y concertar una cita, los agentes pudieron identificar y detener al supuesto vendedor. En la operación recuperaron una de las motocicletas, cuyo número de bastidor coincidía con el que figuraba en la denuncia por sustracción.

Posteriormente, la Guardia Civil registró el domicilio del detenido, donde encontró diversas herramientas eléctricas, pequeños electrodomésticos, un casco y un patinete eléctrico, entre otros efectos que estarían relacionados con el robo.

Vehículos recuperados

Las pesquisas permitieron localizar además otras dos de las motocicletas sustraídas en las inmediaciones del lugar donde se había producido la detención, con lo que se elevó a tres el número de vehículos recuperados de los cuatro denunciados como robados.

El detenido quedó en libertad tras la instrucción de las diligencias, que fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, en funciones de guardia, por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas.

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Todos los efectos recuperados, incluidas las tres motocicletas y el resto de enseres intervenidos, han sido devueltos a su legítimo propietario.