Detenido en El Campello por robar dinero y joyas en las casas que fingía que iba a comprar

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 58 años acusado de hacerse pasar por interesado en la compra de viviendas para sustraer dinero, joyas y otros objetos de valor durante las visitas a los inmuebles. La investigación ha permitido esclarecer, por el momento, cuatro hechos cometidos en las provincias de Alicante y Murcia, con un perjuicio económico que supera los 56.000 euros, ha informado el Instituto Armado.

La operación, denominada Okyhb, fue desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de El Campello y se inició tras la denuncia por la sustracción de 5.500 euros en el interior de una vivienda durante una visita previamente concertada con el supuesto comprador.

Según la investigación, el detenido seguía un mismo modus operandi. Primero contactaba con inmobiliarias o propietarios y se hacía pasar por una persona interesada en adquirir el inmueble. Después de una primera visita, en la que lograba ganarse la confianza de los responsables de la vivienda, solicitaba regresar solo con la excusa de revisar de nuevo algunos detalles antes de cerrar la compra. Era entonces cuando, presuntamente, aprovechaba para apoderarse de dinero, joyas u otros objetos de valor que encontraba en el interior.

Identidad falsa

Para concertar las citas, el investigado utilizaba una identidad falsa y varias líneas telefónicas registradas a nombre de una persona ficticia, unas circunstancias que dificultaron y prolongaron las pesquisas. Finalmente, los agentes lograron vincular al mismo sospechoso con otros hechos similares cometidos en Elche y Santa Pola, además del municipio murciano de Los Alcázares. En este último caso, el perjuicio ascendió a 15.000 euros en efectivo y joyas valoradas en 35.326 euros.

El hombre ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de varios delitos de hurto. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante competente. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta que puedan aparecer nuevas víctimas relacionadas con este mismo procedimiento.

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Ante este tipo de situaciones, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones al mostrar una vivienda a compradores desconocidos, verificar la identidad de los interesados, evitar dejar objetos de valor a la vista y, siempre que sea posible, no perder de vista a la persona durante toda la visita.