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La Policía Nacional detiene en Elche a un sicario sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención

El fugitivo cometió el crimen por encargo, pudiendo haber pertenecido a un grupo paramilitar colombiano armado

La Policía Nacional de Alicante detiene en Elche a un sicario sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención por matar a un hombre en Chile

La Policía Nacional de Alicante detiene en Elche a un sicario sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención por matar a un hombre en Chile

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante

Cometió un crimen por encargo en el año 2024 y pesaba sobre él una Orden Internacional de Detención (OID) dictada por las autoridades de Chile, hechos por los que se enfrenta a cadena perpetua. La Policía Nacional ha detenido en Elche a un varón de 26 años buscado por asesinato.

Según indica la Policía, el hombre podría haber pertenecido a un grupo paramilitar colombiano armado por, presuntamente, "haber disparado en múltiples ocasiones contra un varón y provocarle la muerte, tratándose de un crimen por encargo. Los hechos tuvieron lugar en la comuna de Santiago de Chile en el año 2024", hechos por los que se enfrenta a cadena perpetua.

A través de la Interpol

Tras reclamar el país donde se cometieron los hechos la Orden Internacional de Detención, esta fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través Interpol tras tener sospechas de que el fugitivo podría estar residiendo en la provincia de Alicante. En base a dicha información, los investigadores iniciaron las pesquisas de localización del reclamado, averiguando que se encontraba residiendo en el municipio ilicitano y tras establecer un dispositivo policial, fue localizado y detenido.

Los agentes señalan que "gracias al intercambio de información y la eficacia de la coordinación entre Autoridades policiales de otros países y Policía Nacional se pudo llevar a cabo la detención de esta persona".

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El detenido, fue puesto a disposición del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

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