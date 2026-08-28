Buscado internacionalmente
La Policía Nacional detiene en Elche a un sicario sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención
El fugitivo cometió el crimen por encargo, pudiendo haber pertenecido a un grupo paramilitar colombiano armado
Cometió un crimen por encargo en el año 2024 y pesaba sobre él una Orden Internacional de Detención (OID) dictada por las autoridades de Chile, hechos por los que se enfrenta a cadena perpetua. La Policía Nacional ha detenido en Elche a un varón de 26 años buscado por asesinato.
Según indica la Policía, el hombre podría haber pertenecido a un grupo paramilitar colombiano armado por, presuntamente, "haber disparado en múltiples ocasiones contra un varón y provocarle la muerte, tratándose de un crimen por encargo. Los hechos tuvieron lugar en la comuna de Santiago de Chile en el año 2024", hechos por los que se enfrenta a cadena perpetua.
A través de la Interpol
Tras reclamar el país donde se cometieron los hechos la Orden Internacional de Detención, esta fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través Interpol tras tener sospechas de que el fugitivo podría estar residiendo en la provincia de Alicante. En base a dicha información, los investigadores iniciaron las pesquisas de localización del reclamado, averiguando que se encontraba residiendo en el municipio ilicitano y tras establecer un dispositivo policial, fue localizado y detenido.
Los agentes señalan que "gracias al intercambio de información y la eficacia de la coordinación entre Autoridades policiales de otros países y Policía Nacional se pudo llevar a cabo la detención de esta persona".
El detenido, fue puesto a disposición del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.
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