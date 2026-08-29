Detenida una pareja que circulaba en patinete con sustancias estupefacientes en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante, a una pareja, hombre y mujer, de 28 y 34 años de edad, por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas. Los detenidos fueros interceptados mientras circulaban en un patinete portando en una mochila con sustancias estupefacientes.

Los hechos tuvieron lugar cuando una patrulla de paisano observó a una pareja, hombre y mujer, a bordo de un patinete circulando por la vía pública realizando maniobras extrañas y poniendo en peligro la circulación y su propia integridad. Tras darle el alto e identificarse como policías, estas personas mostraron una actitud muy nerviosa por lo que los agentes decidieron realizar un cacheo de seguridad a las pertenencias que portaban.

Tras la inspección, localizaron en el interior de una mochila unos 400 gramos de cogollos de marihuana por lo que debido a la cantidad de droga que portaban se llevó a cabo la detención de ambos por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas.

Una parte de los productos intervenidos en Alicante por la Policía Nacional. / INFORMACIÓN

Registro de la vivienda

Una vez detenidos, se solicitó de la Autoridad Judicial un mandamiento de entrada y registro de su vivienda con el fin de localizar e intervenir más sustancia estupefaciente o efectos derivados del lucro de la venta de esas sustancias.

Tras el registro se llevó a cabo la intervención de unos siete kilos de marihuana, 13 kilos de chucherías y comestibles con sustancia THC, 900 gramos de hachís, una balanza de precisión, una envasadora al vacío y diversas anotaciones contables y contratos de un club cannábico de Alicante.

Al comprobar esta documentación intervenida, los agentes consideraron que los detenidos regentaban junto con otras personas una asociación cannábica y debido a la cantidad de droga intervenida podrían ser los principales suministradores de la sustancia y de los productos que se expiden en la asociación.

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Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.