Detenido un joven en Alicante por una orden europea de detención emitida por Austria

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven, de 26 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención dictada desde Austria por delitos contra el patrimonio.

Los hechos que motivaron la detención, ocurrieron en enero de este año en Austria. El investigado, junto con terceras personas, cometió diversos robos con fuerza en supermercados. Se le imputan al menos once hechos en los que sustrajo de los establecimientos bebidas alcohólicas por un importe total de 29.187 euros.

Una vez las autoridades austriacas dictaron una Orden Europea de Detención y tras tener conocimiento los agentes de la misma, comenzaron a realizar las gestiones para conocer su paradero, siendo localizado y detenido por una patrulla de seguridad ciudadana en la ciudad alicantina.

El fugitivo había huido de la justicia de Austria tras ser condenado a una pena de tres años de privación de libertad.

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El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.