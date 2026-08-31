Tres detenidos por hurtos a bañistas en la playa del Postiguet de Alicante

La Policía Nacional ha reforzado durante las últimas semanas la vigilancia en la playa del Postiguet en Alicante y sus alrededores ante los hurtos al descuido de las pertenencias de los bañistas. El dispositivo ha permitido detener a cuatro hombres en tres intervenciones diferentes, según ha informado este lunes la Comisaría Provincial.

En una de las actuaciones, dos mujeres denunciaron en la Comisaría de Alicante-Centro que les habían sustraído sus pertenencias mientras se encontraban en el agua. Las víctimas y varios testigos aportaron una descripción de dos hombres que habían estado merodeando por la zona de las toallas y que posteriormente abandonaron la playa con dos mochilas.

La información fue trasladada al resto de unidades, que iniciaron la búsqueda por los alrededores y las zonas de transporte público. Una patrulla localizó poco después a dos individuos en la estación de autobuses que mostraron una actitud nerviosa y esquiva al advertir la presencia policial.

Los agentes encontraron entre sus pertenencias cuatro teléfonos móviles cuya procedencia no pudieron justificar de forma coherente. Tras cotejar los terminales con la denuncia recibida, comprobaron que eran los teléfonos sustraídos a las dos bañistas. Los dos hombres, de 24 y 27 años, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto.

Un bañista retiene a un presunto ladrón

La colaboración de otro usuario de la playa permitió evitar un segundo hurto. Una patrulla que realizaba labores de prevención observó un revuelo en la arena y varios ciudadanos reclamando la presencia policial.

Al llegar, los agentes encontraron a un bañista que había retenido a un hombre al que, según explicó, había sorprendido intentando llevarse la mochila de otra persona. El ciudadano había decidido interceptarlo y alertar al resto de usuarios para que avisaran a la Policía.

La propietaria de la mochila apareció poco después en el lugar y recuperó sus pertenencias. El presunto autor, un hombre de 25 años, fue detenido por un delito de hurto.

Dos bolsos y más de 3.000 euros en objetos

La tercera intervención se produjo cuando tres agentes de paisano que vigilaban la playa detectaron a un hombre que caminaba entre las toallas prestando especial atención a las pertenencias de los bañistas.

Los policías siguieron sus movimientos de forma discreta hasta que lo vieron acercarse a una sombrilla y coger dos bolsos que se encontraban entre las toallas. El sospechoso trató de alejarse rápidamente, pero fue interceptado por los agentes antes de abandonar la zona.

Las víctimas estaban en ese momento bañándose en el mar. Al comprobar el contenido de los bolsos, los agentes constataron que entre ambos había teléfonos móviles, dispositivos electrónicos y otros efectos valorados en unos 3.010 euros. El hombre, también de 25 años, fue detenido como presunto autor de un delito de hurto.

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Recomendaciones

La Policía Nacional recomienda a los usuarios de las playas llevar únicamente lo imprescindible, no dejar objetos de valor a la vista y evitar esconder teléfonos, carteras o llaves bajo la toalla, ya que esto no ofrece una protección real. También aconseja que, cuando varias personas acudan juntas a la playa, alguien permanezca pendiente de las pertenencias mientras los demás se bañan. Ante un hurto que se esté produciendo en ese momento, recuerda que se puede contactar con la Policía Nacional a través del 091.