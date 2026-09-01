Sucesos
Cae una banda por el robo de 2,4 kilómetros de cable de cobre en una subestación eléctrica en Beneixama
La Guardia Civil detiene en el Alto Vinalopó a siete personas por el saqueo continuo de las instalaciones y la venta opaca del metal en una planta de reciclaje de Alicante
La sustracción continuada de hasta 2,4 kilómetros de cable de cobre ha sido el detonante para desarticular un grupo criminal que operaba en el interior de la provincia. La Guardia Civil, en la denominada operación Subcob, ha detenido a siete hombres de entre 21 y 48 años acusados de pertenencia a grupo criminal, receptación y siete robos con fuerza en una subestación eléctrica de Beneixama. El valor del material incautado asciende a casi 30.000 euros.
La investigación arrancó tras un aviso recibido por una patrulla del Puesto Principal de Villena que alertaba de la presencia de intrusos en la subestación. Los agentes desplazados a la zona localizaron e identificaron en las inmediaciones a cinco individuos, todos ellos con antecedentes por hechos similares. Tras la denuncia formal de la empresa titular, que confirmó hasta siete robos en las semanas previas con la pérdida de 17 bobinas (unos 2.400 metros de cableado nuevo), el Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de Ibi tomó las riendas de las pesquisas.
El análisis de las pruebas permitió acreditar que los sospechosos operaban de forma perfectamente coordinada, llegando a saquear hasta nueve bobinas en una sola jornada. El destino del metal era un centro de reciclaje situado en la ciudad de Alicante, donde su responsable, también arrestado, ocultaba el cobre entre otros residuos metálicos sin registrar su entrada en la documentación obligatoria del establecimiento.
Operativo en Novelda y Villena
Las detenciones se ejecutaron de forma escalonada. En la primera fase cayeron seis implicados en Novelda y Villena (cinco como autores materiales y el gestor de la planta de reciclaje). Posteriormente, las gestiones del equipo ROCA permitieron arrestar a un séptimo integrante del entramado, sobre el que pesaba desde hacía un año una requisitoria judicial con orden de busca, captura e ingreso en prisión.
Los siete arrestados han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena. Los seis primeros han quedado en libertad con medidas cautelares, mientras que el séptimo ha ingresado en prisión en cumplimiento de la reclamación judicial que tenía pendiente.
Desde el Instituto Armado recuerdan que el robo de cobre en instalaciones eléctricas entraña un grave peligro para el suministro de servicios esenciales, por lo que apelan a la colaboración ciudadana a través del 062 o la aplicación AlertCops ante cualquier movimiento sospechoso en los alrededores de este tipo de infraestructuras.
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