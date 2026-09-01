Dos detenidos por recorrer la provincia de Alicante para cometer catorce robos en casas

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 49 y 68 años como presuntos autores de catorce robos en viviendas de diferentes localidades de la provincia de Alicante, ha informado la Comisaría Provincial. Los arrestados, detenidos en Alicante y Rafal, supuestamente seleccionaban domicilios en los que residían personas de avanzada edad y controlaban los movimientos de sus moradores antes de actuar.

La investigación se inició después de que una mujer mayor denunciara en la Comisaría de Distrito Centro de Alicante un robo en su domicilio. Según manifestó, los autores se llevaron una importante cantidad de joyas, 3.000 euros en efectivo, varios relojes, dos cámaras de fotos y una tableta electrónica.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Especializada de la Comisaría Provincial de Alicante iniciaron entonces las pesquisas y, tras realizar diversas comprobaciones, lograron identificar a dos hombres presuntamente relacionados con los hechos.

La investigación permitió además determinar que los sospechosos se desplazaban a diario por diferentes localidades de la provincia, entre ellas Alicante, Elche, Elda y Villena, con el objetivo de cometer los robos.

Reparto de funciones

Según la investigación policial, los detenidos actuaban de forma coordinada. Mientras uno de ellos accedía a las viviendas para cometer el robo, el otro vigilaba las escaleras y las inmediaciones del portal del edificio. Ambos mantenían contacto telefónico durante la operación para alertarse en caso de que los propietarios regresaran a casa o algún vecino entrara en el inmueble, según ha informado la Policía Nacional.

Uno de los investigados fue localizado y detenido en Alicante. Durante el cacheo preventivo, los agentes encontraron entre sus pertenencias numerosos utensilios y herramientas presuntamente utilizados para abrir o forzar las cerraduras de las viviendas.

El segundo sospechoso fue localizado posteriormente en Rafal, donde también fue detenido. Entre sus pertenencias, los policías hallaron herramientas que, según la investigación, utilizaba para forzar puertas, entre ellas dos destornilladores.

Herramientas para abrir cerraduras

Tras las detenciones, los agentes practicaron dos registros en los domicilios de los arrestados. En ellos intervinieron joyas, perfumes y gafas de sol que podrían proceder de los robos investigados, además de numerosos útiles y materiales empleados presuntamente para acceder a las viviendas. Entre los efectos intervenidos figuraban llaves vírgenes y otros materiales utilizados para abrir puertas mediante el método conocido como impresioning, así como plásticos empleados en la técnica del «resbalón».

Con las comprobaciones realizadas hasta el momento, la Policía Nacional ha relacionado a los dos detenidos con al menos catorce robos con fuerza en viviendas: siete cometidos en Alicante, cinco en Elche, uno en Elda y otro en Villena. La investigación continúa abierta para determinar si los arrestados podrían estar implicados en otros robos cometidos en domicilios de diferentes localidades de la provincia.

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Los dos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante tras la práctica de las diligencias policiales.