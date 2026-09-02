SUCESOS EN LA CAPITAL
Cuatro detenidos en Tetuán tras una discusión en un autobús de Benidorm en la que apareció un machete
La Policía Nacional y la Policía Municipal localizaron a los sospechosos después de que uno de ellos presuntamente amenazara a otro viajero con un arma de grandes dimensiones; los agentes intervinieron además dos cuchillos
Javier Martínez Candela
La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han detenido en el distrito de Tetuán a cuatro personas como presuntas responsables de delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas, después de que una discusión iniciada durante un viaje en autobús entre Benidorm y Madrid acabara con uno de los implicados esgrimiendo un machete de grandes dimensiones.
Los hechos se produjeron el pasado 30 de agosto, cuando dos hombres que viajaban en el vehículo comenzaron una disputa durante el trayecto desde la localidad alicantina hasta la capital. La discusión fue subiendo de tono hasta que, según la información facilitada por ambos cuerpos policiales, se produjeron amenazas y uno de los implicados llegó a sacar un machete ante el resto de pasajeros.
Después del incidente, el hombre que presuntamente había esgrimido el arma abandonó el lugar acompañado de otras tres personas, mientras los pasajeros alertaban a los servicios policiales y facilitaban una descripción que permitió desplegar un dispositivo para tratar de localizarlos. Poco después, varios indicativos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal encontraron en el distrito de Tetuán a un grupo cuyas características coincidían con las de las personas buscadas, por lo que los agentes procedieron a identificarlas y a comprobar las pertenencias que llevaban consigo.
Durante la intervención, los policías localizaron un machete con una hoja de aproximadamente 45 centímetros, además de otros dos cuchillos cuyas hojas medían 19 y 12 centímetros, respectivamente, armas que fueron intervenidas en el marco de la actuación. A raíz de estos hechos, los cuatro sospechosos fueron detenidos como presuntos responsables de delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas y, una vez finalizadas las diligencias policiales, quedaron a disposición de la autoridad judicial.
Fuente: El Periódico de España
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